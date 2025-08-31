Hân hoan đón Tết Độc lập

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của tỉnh Phú Thọ, sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc tung bay trong nắng, hòa cùng tiếng cười rạng rỡ của người dân. Không khí Tết Độc lập lan tỏa, trang nghiêm mà rộn ràng vừa gợi nhắc về ký ức mùa thu lịch sử 1945 vừa thắp lên niềm tin, khát vọng của hôm nay.

Trên khắp các tuyến đường ở phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh rực rỡ của băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng khẩu hiệu cách mạng nổi bật trên các tuyến phố khẳng định công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Tại các khu vực trung tâm của tỉnh, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm, giản dị hiện lên cùng với những dấu mốc lịch sử, khẳng định công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trên tuyến phố chính phường Việt Trì, phường Hòa Bình, sắc đỏ của cờ hoa và những dải băng rôn trải dài, xen lẫn với dòng người hối hả.

Các pa-nô cổ động với sắc màu rực rỡ tại khu vực trường Đại học Hùng Vương phản ánh đậm nét chặng đường 80 năm oanh liệt mà dân tộc đã đi qua.

Hòa chung không khí này, nhiều gia đình nhỏ đã lưu lại kỷ niệm rạng rỡ bên nền đỏ cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam uốn lượn chữ S để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước xen lẫn niềm tự hào dân tộc.

Không khí Tết Độc lập càng thêm phần thi vị khi xuất hiện những thiếu nữ trong tà áo dài.

Nét dịu dàng hòa quyện cùng sắc màu rộn rã đã khắc họa trọn vẹn tinh thần của ngày hội lớn.

Với người dân đất Tổ Phú Thọ, Tết Độc lập là dịp để bày tỏ lòng biết ơn với cha ông, đồng thời gửi gắm khát vọng vươn lên trong chặng đường mới với lời thề sắt son “Tổ quốc ở đâu, trái tim ở đó”.

Lê Minh - Đức Anh - Lê Hoàng