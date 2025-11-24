Hạt nhỏ, năng lượng lớn: Bí mật giúp hạt óc chó nuôi dưỡng trí não và tim khỏe

Nhỏ bé nhưng chứa nguồn năng lượng dồi dào, hạt óc chó giàu Omega-3 thực vật, polyphenol và khoáng chất thiết yếu. Trong nhịp sống hiện đại đầy căng thẳng và áp lực, hạt óc chó trở thành nguồn chất béo xanh quý giá giúp nuôi dưỡng trí não, bảo vệ tim mạch và mang lại năng lượng lành mạnh cho cơ thể.

Tại sao hạt óc chó có ích cho trí não và tim mạch?

Những năm trở lại đây, nguồn dưỡng chất từ hạt ngày càng được quan tâm. Trong đó, hạt óc chó với nhiều dưỡng chất thiết yếu cho não bộ và tim mạch ngày một được ứng dụng rộng rãi.

Hạt óc chó chứa một lượng lớn acid béo alpha-linolenic acid (ALA), một dạng Omega-3 thực vật tự nhiên tốt cho sức khỏe, cơ thể không tự tổng hợp được mà cần lấy từ thực phẩm.

Hạt óc chó chứa lượng lớn Omega-3 thực vật tốt cho sức khoẻ (Ảnh minh hoạ)

Khi đi vào cơ thể, ALA sẽ chuyển hoá một phần thành hai dạng Omega-3 là DHA (docosahexaenoic acid) và EPA (eicosapentaenoic acid) - vốn có vai trò trọng yếu trong chức năng não và tim mạch.

Điểm cộng khiến óc chó được coi là nguồn omega-3 an toàn là bởi ngoài bổ sung ALA, óc chó còn chứa nhiều dưỡng chất khác như: chất xơ, polyphenol, khoáng chất... Bên cạnh đó, sử dụng óc chó cũng giúp người dùng yên tâm hơn khi không cần lo ngại về thủy ngân hoặc chất ô nhiễm như có thể gặp khi ăn cá lớn.

Lợi ích với trí não

Nhờ việc ALA có thể chuyển thành DHA và EPA, hạt óc chó hỗ trợ rất tốt cho hoạt động của não bộ. Theo một nghiên cứu từ Harvard Health Publishing, hạt óc chó được liệt kê vào nhóm thực phẩm giúp hỗ trợ cải thiện trí nhớ và sức khỏe não bộ. Cụ thể:

- Ở người lớn tuổi, việc ăn hạt óc chó thường xuyên đã được quan sát là có liên quan tới điểm số nhận thức tốt hơn về trí nhớ và tốc độ xử lý thông tin.

- Với trẻ em, Omega-3 rất cần thiết để phát triển trí não, đặc biệt là trong những giai đoạn “vàng”. Do vậy, việc bổ sung omega-3 từ nguồn thực vật như hạt óc chó là một giải pháp khả thi, an toàn cho trẻ nhỏ.

- DHA là thành phần cấu trúc quan trọng trong mô não và võng mạc, giúp hỗ trợ dẫn truyền thần kinh, xử lý thông tin, tập trung.

- Hạt óc chó còn chứa polyphenol, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa: giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi stress oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình lão hóa não và suy giảm nhận thức.

Lợi ích với tim mạch

Không chỉ tốt cho não bộ, hạt óc chó còn tốt cho tim mạch nhờ chứa thành phần là ALA, các chất béo không bão hoà, chất xơ, khoáng chất và nhiều chất chống oxy hóa khác.

- Nghiên cứu tại Harvard đã chỉ ra chế độ ăn có bổ sung hạt óc chó giúp giảm LDL-cholesterol (“cholesterol xấu”) và triglyceride, so với chế độ ăn bình thường.

- Nhiều thử nghiệm can thiệp và meta-analysis cho thấy bổ sung óc chó/ăn hạt thường xuyên có xu hướng cải thiện LDL và các yếu tố dự báo tim mạch; các kết quả này chủ yếu là so sánh trung bình giữa nhóm can thiệp và đối chứng trong các nghiên cứu lâm sàng.

- Một nghiên cứu năm 2018 cũng cho thấy: ăn các loại hạt, trong đó có óc chó nhiều hơn 1 lần mỗi tuần có thể giảm khoảng 13%-19% nguy cơ mắc bệnh tim mạch nói chung và 15-23% nguy cơ bệnh mạch vành.

- Bên cạnh đó, các khoáng chất như magie, mangan,... trong hạt óc chó hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm viêm thành mạch và góp phần duy trì độ đàn hồi mạch máu - những yếu tố đều rất quan trọng để phòng ngừa xơ vữa động mạch và nhịp tim bất thường.

Hạt óc chó chứa nhiều dưỡng chất giúp duy trì sức khoẻ tim mạch (Ảnh minh hoạ)

Tác động với sức khỏe tổng thể

Ngoài bộ đôi “não và tim”, hạt óc chó còn hỗ trợ sức khỏe toàn diện theo nhiều cách:

- Chất xơ hòa tan trong hạt góp phần hỗ trợ tiêu hóa, duy trì cảm giác no, hỗ trợ hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

- Thành phần chống oxy hóa: polyphenol, vitamin E, melatonin tự nhiên,... giúp chống lại stress oxy hóa, viêm mãn tính, từ đó làm giảm nguy cơ nhiều bệnh mãn tính.

- Óc chó chứa melatonin ở mức vết (trace); một số nghiên cứu nhỏ gợi ý ăn óc chó có thể cải thiện chỉ số giấc ngủ, nhưng bằng chứng còn hạn chế và cần thêm RCTs độc lập.

Mang lại nhiều hiệu quả tích cực, hạt óc chó rất phù hợp với học sinh, sinh viên cần tập trung, người lao động trí óc thường xuyên phải căng thẳng, người lớn tuổi muốn duy trì nhận thức và sức khỏe tim mạch.

Óc chó rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ (Ảnh minh hoạ)

Làm thế nào để sử dụng óc chó hiệu quả?

Để phát huy trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của hạt óc chó, các chuyên gia khuyến nghị nên dùng khoảng 30g mỗi ngày (tương đương 6 - 7 hạt óc chó). Đây là lượng vừa đủ để bổ sung Omega-3 thực vật (ALA), chất xơ và khoáng chất cần thiết mà không gây dư năng lượng.

Bên cạnh đó, Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), việc bổ sung khoảng 30g hạt óc chó mỗi ngày có thể giúp giảm 13-19% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện chức năng nội mô - yếu tố quan trọng duy trì sức khỏe mạch máu.

Thời điểm ăn:

- Buổi sáng: Ăn cùng sữa, sữa chua hoặc yến mạch để hấp thu tốt chất béo tốt (Omega-3).

- Giữa buổi hoặc tối nhẹ: Ăn như bữa phụ, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Cách chế biến

- Ăn sống: Giữ nguyên dinh dưỡng nhất.

- Rang nhẹ 3–5 phút: Làm dậy mùi, dễ ăn hơn (nhưng không nên rang cháy vì sẽ mất Omega-3).

- Kết hợp món ăn: Trộn salad, làm sữa óc chó, xay cùng sinh tố, rắc lên bánh hoặc cháo dinh dưỡng cho trẻ.

Bảo quản

- Nên để trong lọ kín, cất ở ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh để tránh bị ôi dầu do chứa nhiều chất béo không bão hòa.

Một mẹo nhỏ cho các bậc cha mẹ: hãy kết hợp sữa hạt óc chó với yến mạch, chuối hoặc cacao để tạo vị thơm béo tự nhiên, giúp trẻ dễ uống hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho trí não và tim mạch.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Harvard, omega 3 (ALA) là dạng chất béo tốt thiết yếu giúp cân bằng chế độ ăn hiện đại vốn thừa chất béo bão hòa nhưng thiếu axit béo lành mạnh. Sự kết hợp giữa Omega-3, polyphenol và vitamin E trong hạt óc chó là “công thức vàng” cho một bộ não khỏe mạnh và trái tim bền bỉ.

Trong hành trình mang nguồn dinh dưỡng xanh đến mọi nhà, Vinasoy tiên phong ứng dụng công nghệ nghiền hạt hiện đại, giữ được dưỡng chất Omega-3 thực vật quý giá trong từng sản phẩm sữa hạt. Dòng sữa hạt Veyo Smarty kết hợp dinh dưỡng từ hạt óc chó và yến mạch, cùng các dưỡng chất thiết yếu chính là giải pháp tiện lợi, an toàn và thơm ngon để cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

