Hậu dịch chuyển khỏi Quận 1 (cũ), Quận 2 (cũ) trở thành “tọa độ vàng” cho văn phòng trọn gói thế hệ mới

TP.HCM đang chứng kiến một xu hướng dịch chuyển rõ rệt: nhiều doanh nghiệp trẻ, startup, freelancer và cả các công ty quốc tế đang rời khỏi khu trung tâm truyền thống như Quận 1 để tìm kiếm mô hình văn phòng trọn gói tại Quận 2 (cũ) – nơi được xem là “vùng đất vàng mới” dành cho thế hệ doanh nghiệp năng động.

Khi Quận 1 - nay là Phường Sài Gòn không còn là lựa chọn “mặc định”

Quận 1 (cũ) – với hình ảnh sầm uất, đắt đỏ – từng là niềm mơ ước của bất kỳ công ty nào khi đặt trụ sở. Nhưng sau đại dịch và trong giai đoạn thị trường biến động, bài toán chi phí khiến nhiều doanh nghiệp phải “nhìn lại” mô hình văn phòng truyền thống.

Giá thuê đắt đỏ, hợp đồng dài hạn, phí dịch vụ cao, khó linh hoạt khi mở rộng hoặc thu hẹp quy mô – tất cả đang khiến doanh nghiệp tìm kiếm phương án mới hiệu quả hơn.

Quận 2 (nay là Phường Bình Trưng) lên ngôi: Giao thông thuận lợi, không gian hiện đại, giá thuê hợp lý

Không phải ngẫu nhiên mà từ cuối 2024 đến giữa 2025, cụm từ cho thuê văn phòng trọn gói Quận 2 ” (cũ) lại xuất hiện dày đặc trên các trang tìm kiếm và diễn đàn khởi nghiệp.

Hạ tầng giao thông kết nối Quận 2 (cũ) với trung tâm thành phố ngày càng hoàn thiện – từ các tuyến cầu Thủ Thiêm, xa lộ Hà Nội mở rộng, đến tuyến metro số 1 đang gấp rút hoàn thành. Thời gian di chuyển từ Thảo Điền, Thủ Thiêm vào trung tâm chỉ mất 10 – 15 phút.

Không chỉ thuận tiện, nơi đây còn sở hữu nhiều toà nhà văn phòng mới với thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ, khuôn viên xanh, bãi xe rộng, phòng họp chuyên nghiệp. Đây là điểm cộng lớn cho các doanh nghiệp trẻ muốn tạo ấn tượng tốt với đối tác và khách hàng.

Văn phòng trọn gói – Giải pháp “vừa vặn” cho thế hệ doanh nghiệp mới

Thay vì mất vài tháng để setup văn phòng, tuyển lễ tân, mua sắm thiết bị, nhiều doanh nghiệp giờ đây chọn văn phòng trọn gói – nơi mọi thứ đã sẵn sàng: bàn ghế, internet, máy in, quầy lễ tân, phòng họp, thậm chí cả dịch vụ trà nước hay chuyển phát nhanh.

“Với văn phòng trọn gói tại đây, chỉ cần xách laptop tới là làm việc được ngay. Không phát sinh chi phí ẩn, không đau đầu setup. Thời gian còn lại tập trung hoàn toàn vào sản phẩm.” – Trần Minh Thảo, Co-founder một startup công nghệ chia sẻ.

Các gói văn phòng tại Quận 2 (cũ) hiện có mức giá thuê linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Từ thuê theo chỗ ngồi (hotdesk) cho nhóm 1 – 2 người, đến các phòng riêng 5 – 10 người, hoặc cả tầng cho công ty vừa và nhỏ – tất cả đều có thể mở rộng hoặc thu gọn dễ dàng mà không cần ký hợp đồng dài hạn.

Chọn đúng đơn vị cho thuê – Bước đầu cho hành trình phát triển bền vững

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói Quận 2 (nay là Phường Bình Trưng), nhưng không phải nơi nào cũng đảm bảo chất lượng, minh bạch chi phí hay hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp.

Các doanh nghiệp nên ưu tiên những nhà cung cấp:

- Đã hoạt động lâu năm.

- Có cơ sở vật chất đồng bộ, quy trình vận hành rõ ràng.

- Dịch vụ khách hàng tốt, phản hồi nhanh và chuyên nghiệp.

- Có cộng đồng khách thuê đa dạng để mở rộng kết nối.

“Khi làm việc với đơn vị đã có kinh nghiệm lâu năm tại khu vực, mọi thứ đều trơn tru. Không cần phải hỏi quá nhiều, họ đã có quy trình rõ ràng, thậm chí còn hỗ trợ tư vấn mở rộng khi team mình tăng quy mô.” – CEO một agency marketing chia sẻ.

Quận 2 (cũ) – không chỉ là nơi ở “xịn”, mà còn là điểm đến chiến lược cho văn phòng hiện đại

Nếu trước đây nơi đây nổi tiếng là khu dân cư cao cấp, thì hiện tại, đây đang là tọa độ chiến lược” cho các doanh nghiệp trẻ, năng động tìm kiếm không gian làm việc chất lượng, linh hoạt và hiệu quả.

Với mô hình cho thuê văn phòng trọn gói Quận 2 (nay là Phường Bình Trưng), doanh nghiệp không chỉ có chỗ làm việc chuyên nghiệp, mà còn có một môi trường kết nối, phát triển và mở rộng đầy tiềm năng.

- Công ty : TTTT Office - Thuê Văn Phòng Quận 2 (nay là Phường Bình Trưng)

- Địa chỉ : Tòa S2, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng,TPHCM.

- Email : TTTTOffice@ttttglobal.com

- Hotline : 0335504604

- Website : https://thuevanphongquan2.com



