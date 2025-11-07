HCTECHCO - Đơn vị tiên phong trong ngành bơm hút chân không công nghiệp tại Việt Nam

Ngành công nghiệp Việt Nam phát triển, nhu cầu thiết bị và giải pháp chân không ngày càng tăng. Hơn 15 năm qua, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam (HCTECHCO) đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực này, dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Hạ Văn Chiến, người đưa công nghệ chân không đến gần hơn doanh nghiệp Việt.

Hành trình khởi nghiệp từ tầm nhìn của người kỹ sư trẻ

Sinh năm 1983, tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2004, anh Hạ Văn Chiến bắt đầu sự nghiệp với vị trí kỹ thuật viên tại một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất linh kiện cơ khí. Trong quá trình làm việc, anh có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị bơm hút chân không công nghệ còn khá mới tại Việt Nam thời điểm đó.

Qua quan sát, anh nhận ra phần lớn doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu toàn bộ thiết bị và dịch vụ bảo trì từ nước ngoài, dẫn đến chi phí cao và thời gian chờ đợi kéo dài khi xảy ra sự cố. Từ đó, anh nuôi ý tưởng xây dựng một đơn vị trong nước có thể chủ động cung cấp sản phẩm, dịch vụ và giải pháp chân không trọn gói cho ngành công nghiệp Việt.

Năm 2011, anh thành lập Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ HC Việt Nam (HCTECHCO), chính thức mở ra hành trình chinh phục thị trường bơm hút chân không công nghiệp. Từ một xưởng nhỏ với vài kỹ thuật viên, hctechco.com từng bước phát triển, tạo dựng uy tín bằng tinh thần cầu thị, chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với khách hàng.

HCTECHCO: Phát triển với triết lý “chất lượng làm gốc”

HCTECHCO hiện là một trong những đơn vị uy tín cung cấp bơm hút chân không, phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy, khu công nghiệp trên cả nước. Sản phẩm của công ty rất đa dạng phục vụ nhiều ngành như thực phẩm, y tế, điện tử, in ấn, bao bì và cơ khí chính xác. Dưới đây là một số mặt hàng tiêu biểu của công ty:

- Máy bơm hút chân không vòng dầu

- Bơm hút chân không vòng nước

- Bơm hút chân không khô

- Bơm hút chân không khí nén

- Máy thổi khí công nghiệp

- Phụ kiện bơm hút chân không

- Dầu bơm hút chân không

- Hệ thống chân không y tế

- Đồng hồ đo chân không

Không chỉ dừng lại ở phân phối thiết bị, HCTECHCO còn xây dựng chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh, bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng chính hãng và tư vấn lắp đặt hệ thống chân không theo yêu cầu. Cách làm này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, chủ động bảo trì, đồng thời đảm bảo máy móc vận hành ổn định và bền bỉ.

Hiện HCTECHCO là đối tác phân phối chính thức của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Busch, Becker, Edwards, Leybold, Orion, Wonchang.... Công ty cũng đầu tư xưởng kỹ thuật hiện đại, kho hàng quy mô lớn và đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên sâu, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho khách hàng trên toàn quốc.

HCTECHCO – tiên phong trong ngành bơm hút chân không Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 15 năm HCTECHCO đồng hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam. Từ một doanh nghiệp nhỏ, công ty đã mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn quốc, trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn nhà máy, khu công nghiệp và tập đoàn sản xuất lớn.

Thành công ấy bắt nguồn từ tư duy chiến lược và tinh thần đổi mới của Giám đốc Hạ Văn Chiến, người luôn đón đầu xu hướng công nghệ, chú trọng đầu tư cho con người và hệ thống. Anh cho rằng, giai đoạn tới sẽ là thời điểm bùng nổ của các giải pháp chân không thông minh, phục vụ nhu cầu tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất.

Anh Chiến nhấn mạnh: “Hiện tại và những năm tới, HCTECHCO sẽ liên tục cập nhật công nghệ, đa dạng sản phẩm và đẩy mạnh nghiên cứu để mang đến giải pháp chân không tối ưu cho khách hàng.” Không chỉ chú trọng công nghệ, HCTECHCO còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho đội ngũ kỹ sư trẻ phát triển năng lực.

Công ty hiện là đối tác cung cấp và bảo trì thiết bị cho nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực điện tử, thực phẩm, dược phẩm, bao bì, in ấn và cơ khí. Đồng thời, HCTECHCO tích cực tham gia các hội chợ công nghiệp, hội thảo kỹ thuật, chương trình chuyển giao công nghệ nhằm mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chân không Việt Nam.

HCTECHCO hướng đến trở thành doanh nghiệp tiên phong trong giải pháp chân không thông minh và hệ thống tự động hóa, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa sản xuất Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Hạ Văn Chiến, cùng nền tảng vững chắc và đội ngũ tâm huyết, công ty tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt trong lĩnh vực bơm hút chân không công nghiệp.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 5B, Ngách 15/2, An Dương Vương, Phú Thượng, Hà Nội

Tel: (84-4) 37918112, Fax: (84-4) 375 026 43

Hotline: 0904 643 816 - 0902 176 051

Website: hctechco.com - bomhutchankhong.vn - suabomhutchankhong.com

Email: info@hctechco.com