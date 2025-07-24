Hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ

Bước vào nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Tường đã và đang nỗ lực, quyết tâm, nắm bắt thời cơ, vận hội mới để đưa địa phương bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển của tỉnh; góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, phồn vinh trong kỷ nguyên mới.

Vĩnh Tường hôm nay.

Xã Vĩnh Tường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính là thị trấn Vĩnh Tường và 3 xã Tứ Trưng, Lương Điền và Vũ Di. Việc hợp nhất đã mở ra cho địa phương một không gian phát triển mới, đồng thời tạo lợi thế lớn về vị trí địa lý, quỹ đất, hệ thống hạ tầng, nguồn lực lao động... để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Những tiềm năng đó, cộng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo là động lực để địa phương bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm sáng về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Nhìn lại chặng đường phát triển trong nhiệm kỳ 2020- 2025, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự đồng thuận, đoàn kết của hệ thống chính trị và Nhân dân, các đơn vị sáp nhập thành xã Vĩnh Tường đều đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng bình quân của các xã trước sáp nhập giai đoạn 2021- 2025 ước đạt 10,02%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 55 triệu đồng năm 2020 lên 76 triệu đồng năm 2025...

Nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn, các địa phương tích cực phối hợp với các cấp, ngành tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp như cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vướng mắc về môi trường đất đai, cấp điện... Nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, giai đoạn 2020- 2025, Cụm Công nghiệp Đồng Sóc trên địa bàn thu hút 23 doanh nghiệp đầu tư, trong đó có 6 doanh nghiệp nước ngoài với số vốn đăng ký trên 200 triệu USD và 17 doanh nghiệp đầu tư trong nước với giá trị vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Xã thu hút đầu tư được một số dự án quan trọng. Dự kiến đến hết năm 2025, xã Vĩnh Tường có 377 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký hơn nghìn tỷ đồng, trong đó khoảng 70% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thực tế hoạt động.

Song hành với phát triển kinh tế, công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ nét, đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân đạt trên 87%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 0,1%; sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển toàn diện với 19/19 nhà trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 14/19 trường đạt chuẩn mức độ 2 (đạt 73,7%). Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn là điểm sáng, toàn xã có 94,6% thôn đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%... Những kết quả đó chính là tiền đề quan trọng để Vĩnh Tường tiếp tục bứt phá phát triển trong giai đoạn mới.

Trường THCS Vĩnh Tường được đầu tư khang trang, hiện đại.

Trên cơ sở nền tảng là những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, cùng những lợi thế, thời cơ mới nhờ hợp nhất các địa phương chính là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Tường đặt mục tiêu cho giai đoạn mới: Xây dựng địa phương trở thành trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển của tỉnh. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại, an ninh, đáng sống, xây dựng xã Vĩnh Tường phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Với những định hướng đó, Vĩnh Tường xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần ưu tiên thực hiện là rà soát lại toàn bộ hiện trạng không gian kinh tế, văn hóa, xã hội của xã, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động, thu hút, quản lý và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đầu tư trọng điểm cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh. Quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân làm động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế; tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của xã theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đối số, tạo động lực để Vĩnh Tường phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới...

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, Vĩnh Tường đang tự tin, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành cực tăng trưởng năng động của tỉnh, góp phần tích cực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh.

Thúy Hường