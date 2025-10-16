Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp Bắc Ninh tăng cường kết nối hợp tác tại Phú Thọ

Ngày 16/10, Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (BACLINK) đã tổ chức chương trình tìm hiểu, kết nối kinh doanh tại tỉnh Phú Thọ. Hoạt động nhằm mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa giá trị phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp giữa hai địa phương.

Quang cảnh hội thảo

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội BACLINK phối hợp với Tập đoàn CNCTech tổ chức tọa đàm “Hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình & Sức khỏe doanh nhân”. Các đại biểu và chuyên gia TS.BS. Hoàng Thu Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế tích hợp AAS DECA, đã chia sẻ nhiều vấn đề thời sự về sức khỏe doanh nhân - nền tảng quan trọng để duy trì hiệu suất lãnh đạo và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hiệp hội BACLINK Trần Thị Thu Trang nhấn mạnh: “Hội nhập quốc tế, sức khỏe doanh nhân là chủ đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Sức khỏe - cả thể chất, tinh thần và năng lượng sáng tạo - chính là yếu tố cốt lõi giúp doanh nhân phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh toàn cầu”.

Các diễn giả trao đổi về xu hướng hội nhập và chăm sóc sức khỏe doanh nhân trong thời kỳ mới

Hiện, Phú Thọ và Bắc Ninh đều là các trung tâm kinh tế - công nghiệp lớn. Việc tăng cường hợp tác giữa hai hiệp hội sẽ mở ra nhiều cơ hội liên kết chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (BACLINK) hiện là tổ chức quy tụ nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, công nghiệp phụ trợ tại Bắc Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, hướng tới sứ mệnh liên kết - hợp tác - đổi mới - hội nhập, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Quốc Minh