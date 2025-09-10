Hiệu quả vốn tín dụng chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo đã hỗ trợ nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững và giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống.

Với mục tiêu tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ DTTS nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa vùng DTTS và miền núi với các vùng khác trong cả nước, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có những chính sách tín dụng ưu đãi đối với đồng bào DTTS và được thực hiện thông qua các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Triển khai vốn vay ưu đãi vùng đồng bào DTTS, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo đã thực hiện theo các Quyết định số 32/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay vốn phát triển sản xuất hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn; Quyết định số 2085/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Nghị định số 28/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025... Hiện, dư nợ cho vay vùng đồng bào DTTS của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo đạt hơn 5,6 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, hộ ông Trần Văn Thành, dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù đã có thêm nguồn vốn đầu tư nuôi bò vỗ béo, thu lãi gần 100 triệu đồng/năm.

Ông Vương Hồng Quân, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo cho biết: Triển khai tín dụng chính sách, Phòng Giao dịch đã phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai nguồn vốn đến từng đối tượng thụ hưởng. Ngân hàng, chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế và chính sách cho vay đối với các hộ đồng bào DTTS; thủ tục hành chính, quy trình, hồ sơ đảm bảo cho các hộ được tiếp cận vốn nhanh gọn, thuận lợi và được niêm yết công khai tại UBND các xã. Công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nói chung, tại vùng đồng bào DTTS nói riêng được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đến các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân biết để thực hiện và giám sát. Việc đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông đã giúp người dân và các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách.

Nhờ đó, vốn vay ưu đãi vùng đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đến nay, hầu hết các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS thuộc địa bàn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo quản lý đã được thụ hưởng tín dụng chính sách, có những hộ đã vay vốn từ 2 - 3 chương trình tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn chính sách đã tiếp thêm sức mạnh, giúp các hộ đồng bào DTTS có điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Trần Văn Thành, dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù chia sẻ: Từ nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Đảo đã giúp gia đình tôi có thêm nguồn vốn đầu tư nuôi bò vỗ béo. Đàn bò của gia đình thường xuyên có khoảng 10 con. Nuôi bò võ béo đã đem lại lợi nhuận gần 100 triệu đồng/năm, giúp gia đình từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mong rằng, Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu triển khai thêm các chương trình mới và nâng mức cho vay các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện để người dân, nhất là người đồng bào DTTS có điều kiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, làm giàu trên quê hương mình.

Đánh giá về hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho vùng đồng bào DTTS, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù Lưu Xuân Năm khẳng định: Các chương trình tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào DTTS là chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Việc xây dựng các chính sách ưu đãi giúp các hộ đồng bào DTTS nghèo tiếp cận được vốn tín dụng chính sách của Chính phủ để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mà nhiều hộ DTTS chưa được thụ hưởng; giúp cho đời sống bớt khó khăn, giảm bệnh tật, thất học, các tệ nạn xã hội... đảm bảo an sinh xã hội.

Tín dụng chính sách cũng đang giúp các địa phương có thêm nguồn lực khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế theo vùng, khu vực và phát huy được tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào DTTS trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đặc biệt, là thông qua vốn tín dụng ưu đãi đã tác động đến nhận thức, giúp đồng bào DTTS tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội.

Trần Tỉnh