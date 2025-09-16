Hỗ trợ chênh lệch nhà ở trên 10 tỷ đồng cho 671 hộ gia đình

Để hỗ trợ mức chênh lệch nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đảm bảo các hộ thụ hưởng chính sách có thể tiếp cận nhà ở an toàn, ổn định và phù hợp với điều kiện của họ.

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh trích quỹ Vì người nghèo tỉnh số tiền 10.170 triệu đồng để hỗ trợ bổ sung mức kinh phí chênh lệch cho 671 hộ gia đình ở 24 xã là đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã khởi công xây dựng nhà ở từ ngày 10/11/2024 đến nay.

Trong đó, xã Cao Sơn có 80 hộ được hỗ trợ 1.280 triệu đồng; xã Mai Châu có 33 hộ được hỗ trợ 495 triệu đồng; xã Pà Cò có 37 hộ được hỗ trợ 555 triệu đồng; xã Tân Mai có 22 hộ được hỗ trợ 330 triệu đồng; xã Tân Lạc có 14 hộ được hỗ trợ 224 triệu đồng; xã Mường Bi có 36 hộ được hỗ trợ 576 triệu đồng; xã Toàn Thắng có 18 hộ được hỗ trợ 288 triệu đồng; xã Mường Hoa có 24 hộ được hỗ trợ 384 triệu đồng; xã Vân Sơn có 21 hộ được hỗ trợ 336 triệu đồng; xã Kim Bôi có 3 hộ được hỗ trợ 48 triệu đồng; xã Mường Động có 22 hộ được hỗ trợ 352 triệu đồng; xã Dũng Tiến có 22 hộ được hỗ trợ 352 triệu đồng; xã Hợp Kim có 38 hỗ được hỗ trợ 608 triệu đồng; xã Nật Sơn có 12 hộ được hỗ trợ 192 triệu đồng; xã Mường Thàng có 50 hộ được hỗ trợ 800 triệu đồng; xã Lạc Sơn có 9 hộ được hỗ trợ 144 triệu đồng; xã Mường Vang có 24 hộ được hỗ trợ 384 triệu đồng; xã Đại Đồng có 3 hộ được hỗ trợ 48 triệu đồng; xã Ngọc Sơn có 24 hộ được hỗ trợ 354 triệu đồng; xã Nhân Nghĩa có 39 hộ được hỗ trợ 516 triệu đồng; xã Quyết Thắng có 81 hộ được hỗ trợ 1.086 hộ; xã Thượng Cốc có 32 hộ được hỗ trợ 446 triệu đồng; xã Yên Phú có 19 hộ được hỗ trợ 244 triệu đồng; xã An Nghĩa có 8 hộ được hỗ trợ 128 triệu đồng.

Xã Cao Sơn có 80 hộ được hỗ trợ chênh lệch nhà ở mức 16 triệu đồng/hộ

Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu, các xã được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch. Tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ bổ sung kịp thời cho các hộ gia đình theo danh sách đã được phê duyệt. Đồng thời, hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện việc xây dựng nhà ở, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán để gửi báo cáo kết quả thực hiện và hồ sơ quyết toán về Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 15/10/2025.

Sở Dân tộc và tôn giáo tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình phân nổ, sử dụng nguồn quỹ tại các địa phương; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc (nếu có) để đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đinh Thắng