Họa sĩ Hoàng Trúc lần thứ ba xác lập Kỷ lục Việt Nam

Hội đồng Viện Kỷ lục Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa chính thức công bố xác lập kỷ lục lần thứ ba cho họa sĩ, kỷ lục gia Hoàng Ngọc Trúc (nghệ danh Hoàng Trúc), nội dung: “Người thực hiện bộ tranh vẽ chủ đề “Net Zero - Bính Ngọ” trên chất liệu bìa carton phế liệu, với số lượng nhiều nhất tại Việt Nam, nhằm gửi thông điệp về bảo vệ môi trường”.

Từ năm 2024 đến nay, họa sĩ Hoàng Trúc đã hoàn thành 2.226 bức tranh trên nền bìa carton phế liệu. Các tác phẩm không chỉ giàu tính nghệ thuật, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu “Net Zero” - giảm phát thải, giữ gìn bầu không khí trong lành cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Họa sĩ Hoàng Trúc đang sáng tác

Họa sĩ Hoàng Trúc sinh năm 1962 tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Thổ Tang. Ông hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Họa sĩ Hoàng Trúc giới thiệu tranh với người hâm mộ

Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu hội họa, từng được danh họa Lưu Công Nhân trực tiếp dìu dắt, sau này tiếp tục được họa sĩ, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng định hướng sáng tác. Gần 50 năm cầm cọ, ông đã xây dựng cho mình một Bảo tàng tranh cá nhân tại số nhà 87, đường Lam Sơn, phường Vĩnh Yên, lưu giữ hàng nghìn tác phẩm với khát vọng “vẽ để trả ơn làng quê, níu giữ ký ức tuổi thơ và những giá trị truyền thống”.

Bằng Chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng Họa sĩ Hoàng Trúc

Trong 2 năm 2023 - 2024, Hoàng Trúc đã hai lần xác lập kỷ lục Việt Nam với các bộ tranh vẽ trên mo cau và bìa carton. Lần ghi nhận kỷ lục thứ ba này tiếp tục khẳng định dấu ấn sáng tạo của ông, đồng thời nhấn mạnh thông điệp - nghệ thuật gắn liền với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Hoàng Cúc