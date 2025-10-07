Họa sĩ Hoàng Trúc lần thứ ba xác lập Kỷ lục Việt Nam

{title}
{publish}
{head}
Hội đồng Viện Kỷ lục Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa chính thức công bố xác lập kỷ lục lần thứ ba cho họa sĩ, kỷ lục gia Hoàng Ngọc Trúc (nghệ danh Hoàng Trúc), nội dung: “Người thực hiện bộ tranh vẽ chủ đề “Net Zero - Bính Ngọ” trên chất liệu bìa carton phế liệu, với số lượng nhiều nhất tại Việt Nam, nhằm gửi thông điệp về bảo vệ môi trường”.
Từ năm 2024 đến nay, họa sĩ Hoàng Trúc đã hoàn thành 2.226 bức tranh trên nền bìa carton phế liệu. Các tác phẩm không chỉ giàu tính nghệ thuật, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu “Net Zero” - giảm phát thải, giữ gìn bầu không khí trong lành cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Họa sĩ Hoàng Trúc đang sáng tác
Họa sĩ Hoàng Trúc sinh năm 1962 tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Thổ Tang. Ông hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.
Họa sĩ Hoàng Trúc giới thiệu tranh với người hâm mộ
Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu hội họa, từng được danh họa Lưu Công Nhân trực tiếp dìu dắt, sau này tiếp tục được họa sĩ, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng định hướng sáng tác. Gần 50 năm cầm cọ, ông đã xây dựng cho mình một Bảo tàng tranh cá nhân tại số nhà 87, đường Lam Sơn, phường Vĩnh Yên, lưu giữ hàng nghìn tác phẩm với khát vọng “vẽ để trả ơn làng quê, níu giữ ký ức tuổi thơ và những giá trị truyền thống”.
Bằng Chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng Họa sĩ Hoàng Trúc
Trong 2 năm 2023 - 2024, Hoàng Trúc đã hai lần xác lập kỷ lục Việt Nam với các bộ tranh vẽ trên mo cau và bìa carton. Lần ghi nhận kỷ lục thứ ba này tiếp tục khẳng định dấu ấn sáng tạo của ông, đồng thời nhấn mạnh thông điệp - nghệ thuật gắn liền với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Hoàng Cúc
baophutho.vn Đó là một câu thơ trích ra từ bài thơ “Vỡ lòng” trong tập thơ “Dần sáng” (NXB Hội Nhà văn năm 2025) của Nhà thơ trẻ - Thượng úy Nguyễn Thị Kim...
baophutho.vn Với sứ mệnh đưa nghệ thuật đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, Nhà hát Lạc Hồng đã tổ chức 1.705 buổi biểu diễn, góp phần nâng cao đời...
baophutho.vn Ngày 21/9, Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ cùng tác giả tác phẩm mới - Bài ca cách mạng: “Chúng con về bên mẹ” tổ chức gặp...
baophutho.vn Nhà văn Y Mùi - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (tên khai sinh là Đào Thị Mùi) chị là vợ nhà văn Trần Quang Quý – Giải thưởng Nhà nước về Văn học...
baophutho.vn Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời vào hồi 3 giờ 56 phút ngày 16/9/2025 (tức ngày 25 tháng 7 năm Ất...
Tôi về lại quê nhà giữa mùa hoa bưởi. Hoa nở trắng nhưng bóng dáng bà không còn nữa.
Nước sông quê trong vắt tựa mảnh gương soi bóng hoa gạo đỏ nao lòng, bên những bóng người miền thôn dã hằn in dáng hình dâu bể.