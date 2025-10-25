Hoàn thiện 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến về cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030.

Hầu hết ý kiến thống nhất với cấu trúc báo cáo, xây dựng hợp lý, bám sát yêu cầu, có tính kế thừa và phát triển. Dự thảo báo cáo đã xác định tầm quan trọng, tính cấp thiết, phản ánh đầy đủ các nội dung trọng tâm về các lĩnh vực để tạo động lực đưa đất nước phát triển trong 5 năm tới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề xuất bổ sung, chỉnh sửa để Dự thảo hoàn thiện, cụ thể và phù hợp hơn với thực tiễn.

Cầu Phong Châu mới khánh thành, đưa vào sử dụng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Ảnh: Văn Cường

Về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung định hướng “Bảo đảm tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy cải cách thể chế trong quản trị, đầu tư, tài chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững”; đồng thời nêu rõ những “nút thắt” cần sớm tháo gỡ như thể chế đầu tư công, quản lý doanh nghiệp nhà nước. Một số ý kiến đề nghị thay từ “chấn hưng” bằng “quản lý” trong cụm “Xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhiều ý kiến cũng thống nhất cần bổ sung nội dung “Xây dựng và hoàn thiện thể chế khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, đồng thời nhấn mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Về cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, các ý kiến cho rằng phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường; cần mở rộng cơ chế lấy ý kiến Nhân dân trong các dự án đầu tư để bảo đảm tính dân chủ và giảm tác động tiêu cực. Một số ý kiến đề nghị thể chế hóa quan điểm “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”, đồng thời xem kinh tế xanh, tuần hoàn và số là trụ cột của mô hình tăng trưởng bền vững. Nhiều ý kiến đề xuất hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển mạng lưới dữ liệu quốc gia, nền tảng số, thúc đẩy kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “xây dựng nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh”, “phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với kinh tế tri thức bền vững”.

Về phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam, nhiều ý kiến nhấn mạnh cần xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam hiện đại; tăng cường quản lý văn hóa, đặc biệt là Internet và mạng xã hội; đồng thời phát triển mạnh công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Một số ý kiến đề nghị “siết chặt quản lý mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin”, đồng thời có chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục.

Về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, các ý kiến thống nhất cần gắn chiến lược giáo dục với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, chuyển đổi xanh. Đề nghị đổi mới chương trình theo hướng thực học – thực hành, phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng số; đồng thời chú trọng cải cách toàn diện, thực chất, tạo sự đồng thuận xã hội. Một số ý kiến cho rằng cần đánh giá lại hiệu quả mô hình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và bổ sung nội dung đổi mới công tác biên soạn sách giáo khoa, giáo trình.

Về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều ý kiến đề nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới; thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi số.

Về quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, các ý kiến đề xuất tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm hành vi tàn phá rừng, khai thác trái phép tài nguyên; đồng thời đầu tư cho thu gom, xử lý chất thải, phân loại rác từ đầu nguồn, hướng tới môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Về đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới”, phát huy vai trò chủ động, tích cực, đóng góp xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Về phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường các kênh phản hồi, nền tảng trực tuyến để người dân tham gia góp ý, phản biện; thể chế hóa rõ hơn quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát, phản biện xã hội.

Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bổ sung nhiệm vụ “đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy”. Nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, nhiều ý kiến thống nhất cần ưu tiên cải cách chính sách tiền lương, đãi ngộ cán bộ, hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, tăng cường tuyên truyền và đào tạo về chuyển đổi số, phát huy vai trò của cán bộ trẻ trong đổi mới sáng tạo. Một số ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh đấu tranh thông tin trên không gian mạng” và nhấn mạnh phát triển hạ tầng phải gắn với liên kết vùng, logistics và đô thị thông minh.

P.V