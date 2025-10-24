Nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã bày tỏ sự thống nhất cao, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết về quan điểm, mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Về dự báo tình hình thế giới và đất nước, đa số ý kiến tán thành các nội dung trong Dự thảo, cho rằng dự báo đã phản ánh sát thực tiễn với những thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức mới. Một số ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể hơn về các vấn đề toàn cầu như thiên tai, môi trường, biến đổi khí hậu, rủi ro từ khủng hoảng năng lượng và biến động địa chính trị; đồng thời nêu rõ những tác động của việc sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và điều chỉnh đơn vị hành chính.

Có ý kiến đề nghị bổ sung nhận định về các cuộc xung đột vũ trang, như xung đột Nga – Ukraine hay tại Dải Gaza, vì đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế – xã hội thế giới và nước ta. Một số ý kiến khác đề nghị chỉnh sửa, bổ sung từ ngữ nhằm tăng tính chính xác và cô đọng, như thêm từ “khó lường” sau “phức tạp” trong mô tả cục diện thế giới, hoặc thêm từ “Cộng đồng” trước “ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác” để thể hiện rõ vai trò của tổ chức khu vực.

Về quan điểm chỉ đạo, hầu hết các ý kiến thống nhất với 5 quan điểm được nêu trong Dự thảo. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần bổ sung nội dung về bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế – xã hội như một yếu tố trung tâm của phát triển bền vững. Một số ý kiến đề nghị điều chỉnh câu chữ để thể hiện rõ hơn tinh thần chủ động và tầm chiến lược, như bổ sung từ “Chủ động” trước cụm “nhận diện sớm”, hoặc sửa câu “Phát huy sức mạnh của Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc...” thành “Phát huy sức mạnh của Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân vững chắc...”.

Đối với mục tiêu phát triển tổng quát, đa số ý kiến đồng tình với định hướng đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm từ “nông nghiệp” trong cụm “có công nghiệp hiện đại” để nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp hiện đại trong chiến lược phát triển tổng thể.

Về các mục tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2026–2030, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ hơn tính khả thi và giải pháp thực hiện, đặc biệt trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Một số ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu định lượng về năng suất lao động, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ nông dân sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, du lịch cộng đồng và kinh tế số nông thôn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trong đó đề xuất tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân ít nhất 1 lần/năm và miễn chi phí khám, chữa bệnh. Một số ý kiến cho rằng mục tiêu tuổi thọ bình quân 75–75,5 tuổi là thấp, cần nâng lên 77 tuổi vào năm 2030; đồng thời điều chỉnh tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 35–40% lên mức cao hơn để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhiều ý kiến thống nhất việc duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% trở lên, đồng thời cần tăng tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải tại các lưu vực sông.

P.V