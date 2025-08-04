Hoàn thiện bộ máy, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học và tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thăm, kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì.

Đến thăm xã Trung Sơn trong tháng đầu tiên triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi thấy rõ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các nhiệm vụ công việc đã được triển khai rất nhịp nhàng, bài bản.

Đến làm chế độ cho con thứ 3, chị Giàng Thị BLồng - người dân tộc Mông ở khu Nhồi chia sẻ: Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo ở xã đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 3 tuổi sẽ được hỗ trợ 750 nghìn đồng/ tháng. Được thông báo từ đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng khu, tôi ra xã làm thủ tục nhận hỗ trợ cho con. Đến đây, tôi được các cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công của xã hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Công việc nhanh chóng được thực hiện, không mất nhiều thời gian.

Cán bộ Trung tâm hành chính công xã Trung Sơn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chị Nguyễn Thị Hằng - ở khu Nai, xã Trung Sơn đến xin cấp giấy khai sinh bản sao cho con thì cho biết: Được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể, dễ hiểu nên công việc của tôi được giải quyết nhanh, đúng quy trình. Tôi cảm thấy rất hài lòng...

Trung Sơn là một trong hai xã của tỉnh Phú Thọ (cũ) không thực hiện sáp nhập với các đơn vị hành chính khác. Bởi đây là xã miền núi đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, bị chia cắt bởi các dãy núi cao, khe suối chảy dài. Toàn xã có khoảng 6.200 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc thiểu số (Mường, Dao, Mông)...

Đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết: Ngay sau khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã họp, rà soát, đánh giá các thuận lợi, khó khăn và đề ra các mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới. Bước đầu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy vận hành theo đúng hướng dẫn, quy định. Vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công để việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân được thông suốt.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Khê.

Cùng với xã Trung Sơn, tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, công tác sắp xếp cán bộ cũng được tiến hành bài bản, khoa học, đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì làm giấy xác nhận sơ yếu lý lịch, ông Lê Quang Ngọc - Đội 10, phường Việt Trì cho biết: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, tôi thấy có rất đông công dân đến xếp hàng làm các thủ tục hành chính. Tại đây, công dân tự bấm số thứ tự theo lĩnh vực, đợi đến lượt sẽ vào các quầy làm thủ tục. Cán bộ trung tâm hướng dẫn rất tận tình, chu đáo, thủ tục được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, việc vận hành hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp gắn chặt với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (mới) tăng khá, đạt 10,09%, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố mới sắp xếp; đồng thời triển khai tốt nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tiến độ đề ra.

Kết quả thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2025 ước đạt 37 nghìn tỷ đồng, bằng 82,2% dự toán, trong đó: Thu nội địa 30 nghìn tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu đạt 7 nghìn tỷ đồng.

Tính đến 30/7/2025, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 bằng 73,8% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 46,5% tổng số vốn kế hoạch đã giao (cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước đạt 32,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao ).

Đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, hoàn thành và bàn giao toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho người dân xong trước 20/8/2025.

Nhiều dự án lớn, trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ như Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới; công tác GPMB dự án đường dây 500 KV Lào Cai- Vĩnh Yên, dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn về nhà ở xã hội, dự án đô thị, du lịch hệ thống cáp treo Cuối Hạ, Serena Resort, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp... An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tinh được đảm bảo.

Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng bộ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc kiện toàn bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Việc khảo sát vận hành chính quyền địa phương cấp xã được chỉ đạo thực hiện sát sao. Thường trực Tỉnh uỷ đã tổ chức nhiều buổi làm việc tại các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh như Trung Sơn, Đức Nhàn, Xuân Đài, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cấp uỷ, địa phương về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, công tác nhân sự... để đảm bảo vận hành tổ chức bộ máy mới đạt hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức cấp xã, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc theo dõi việc vận hành hoạt động của bộ máy cấp xã bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Nhờ vậy, bộ máy tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, chính quyền và mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp xã đi vào hoạt động ổn định, cơ bản bảo đảm liên thông, đồng bộ.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện thông suốt, không bị gián đoạn. Cán bộ, công chức ở từng vị trí công tác đã nỗ lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ với tinh thần gần với Nhân dân, sát với Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ.

Cả hệ thống chính trị tỉnh tập trung toàn bộ nguồn lực để bố trí, tạo mọi điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền cấp xã. Từ trong thực tế, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhất là tại các xã, phường triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình vận hành tại cơ sở.

Qua đó góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước, ngăn chặn sự lãng phí, thất thoát tài sản công, tăng nguồn thu ngân sách và củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, lành mạnh cho các doanh nghiệp.

Có thể thấy, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc cải cách hành chính sâu rộng, nhằm kiến tạo một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn.

Dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức như việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của từng xã phường hiện chưa đồng đều, chất lượng cơ sở vật chất của một số địa phương đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế..., tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ, qua đó giúp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp.

Vĩnh Hà