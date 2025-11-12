Hoàn thiện phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực tích hợp trong quy hoạch tỉnh

Sáng 12/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo phương án quy hoạch liên quan ngành, lĩnh vực tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị

Báo cáo phương án quy hoạch đô thị nông thôn, các khu nghĩa trang và khu xử lý chất thải rắn tập trung do Sở Xây dựng trình bày cho biết: Định hướng và phương án phát triển đô thị nông thôn giai đoạn 2026 – 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Phú Thọ đạt 35-40%. Đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50 đến 60%; Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại I. Dự kiến đến năm 2050, tỉnh có khoảng 71 đô thị, trong đó 15 đô thị là phường hiện nay và 56 đô thị dự kiến thành lập phường hoặc mở rộng các khu vực hình thành đô thị có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Về quy hoạch các khu nghĩa trang, khu vực Phú Thọ thực hiện mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh hằng Phú Thọ tại huyện Phù Ninh giai đoạn 2 đạt quy mô khoảng 107 ha và giai đoạn 3 đạt quy mô khoảng 203 ha. Khu vực Vĩnh Phúc quy hoạch mới 1 nghĩa trang cấp I; 2 nghĩa trang cấp II; 1 cơ sở hỏa táng tại huyện Lập Thạch; hiện dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang Nhân dân huyện Lập Thạch đã lựa chọn nhà thầu xây lắp và đang thi công xây dựng. Khu vực Hòa Bình có 5 dự án nghĩa trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, diện tích đất sử dụng 438,06 ha và 3 dự án nghĩa trang đang ở bước xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Hoàng Chinh báo cáo phương án quy hoạch đô thị nông thôn, các khu nghĩa trang và khu xử lý chất thải rắn tập trung

Về quy hoạch khu xử lý chất thải rắn, 3 tỉnh cũ: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc xác định quy hoạch 22 vị trí khu, điểm xử lý chất thải rắn. Đến nay, đang triển khai 5 cơ sở xử lý chất thải rắn tại khu vực cụm công nghiệp Sơn Lôi, xã Xuân Hòa (khu vực Vĩnh Phúc); nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại xã Trạm Thản (khu vực Phú Thọ); nhà máy xử lý chất thải của Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình và nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Bắc Việt (khu vực Hòa Bình).

Theo phương án quy hoạch các khu du lịch, khu sân golf do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày, toàn tỉnh hiện có 5 khu du lịch Quốc gia, 9 trung tâm du lịch trọng điểm; có 10 sân golf đang hoạt động và 40 sân quy hoạch đến năm 2030. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất tiếp tục thực hiện, đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tại 5 khu du lịch Quốc gia: Đền Hùng, Tam Đảo - Tây Thiên, hồ Đại Lải, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, hồ Hòa Bình; 4 Trung tâm du lịch trọng điểm: Thanh Thủy; Hạ Hòa; Mai Châu - Mường Bi - Ngọc Sơn; suối khoáng nóng Kim Bôi - Mường Vang - Lạc Thủy. Đồng thời đề xuất điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch một số Trung tâm du lịch để ưu tiên tập trung cho trung tâm du lịch trọng điểm hoặc một số vị trí đã nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia (ví dụ, một số vị trí thuộc cụm du lịch Lương Sơn – thành phố Hòa Bình – Đà Bắc – Cao Phong đã nằm trong Quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình).

Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn thảo uận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị các quy hoạch cần bám sát vào mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất; quá trình xây dựng quy hoạch cần nghiên cứu kỹ địa hình, địa chất, nguồn lực, để có quy hoạch đúng góp phần triển khai các dự án hiệu quả, tránh phát sinh vướng mắc. Cân nhắc kỹ lưỡng quy hoạch nghĩa trang, khu xử lý rác thải bảo đảm môi trường; quy hoạch mỗi khu vực tỉnh cũ 1 nghĩa trang tập trung; đồng thời quan tâm quy hoạch nghĩa trang Nhân dân để phục vụ nhu cầu số đông của người dân; quy hoạch mỗi khu vực tỉnh cũ 1 khu xử lý chất thải rắn tập trung quy mô vừa phải, đồng thời mỗi xã quy hoạch 1 bãi xử lý rác thải.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các sở, ngành rà soát thực trạng đô thị và căn cứ theo tiêu chí đô thị để có phương án quy hoạch đô thị, nông thôn, bảo đảm phù hợp. Về phương án quy hoạch nghĩa trang cần tính toán kỹ về quy mô, vị trí phù hợp. Các ngành phối hợp với các xã, phường xây dựng quy chế, quy chuẩn quản lý nghĩa trang Nhân dân. Đối với quy hoạch khu xử lý rác thải rắn, riêng ở khu vực Vĩnh Phúc tính toán đưa vào các khu, cụm công nghiệp bảo đảm yếu tố về công nghệ hiện đại, xa khu dân cư.

Về quy hoạch các khu, điểm du lịch, quy hoạch sân golf, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh đây là lĩnh vực công nghiệp không khói, công nghiệp thể thao có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát tính toán số lượng sân golf, các khu, điểm du lịch trọng điểm bổ sung tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư phát triển du lịch Phú Thọ

Đinh Vũ