Hội nghị Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 4

Ngày 21/1, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 4 tổ chức hội nghị nghe Sở Nội vụ, Ủy ban Bầu cử 16 xã, phường báo cáo về công tác bầu cử. Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 4 chủ trì hội nghị.

Ban bầu cử ĐBQH - Đơn vị bầu cử số 4 gồm 16 đơn vị cấp xã, trong đó có 4 phường (Xuân Hoà, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Phúc), 12 xã (Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Tam Đảo, Tam Dương, Hội Thịnh).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tính đến ngày 16/1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 98 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh với 27 thành viên và 148 Ban Chỉ đạo bầu cử cấp xã; thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh với 37 thành viên và 148 Ủy ban bầu cử cấp xã với 2.473 thành viên.

Về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031, tổng số ĐBQH được bầu là 17 đại biểu. Đối với bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ tiêu là 85 đại biểu được bầu, dự kiến có 175 người tham gia ứng cử. Đối với bầu đại biểu HĐND cấp xã có 3.062 đại biểu được bầu, trong đó có 6.067 người được giới thiệu ứng cử.

Việc thành lập các Ban bầu cử, Tiểu ban và Tổ giúp việc phục vụ bầu cử được triển khai đúng quy định. Công tác tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ ứng cử và công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; qua đó tạo niềm tin, không khí phấn khởi và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Hoà báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa phương. Đồng thời, nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhìn chung, các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đã được triển khai và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, thời gian theo quy định.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các thành viên trong Ban bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 4 phải nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử theo quy định; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền bề nổi, nội dung khẩu hiệu, băng zôn, pa nô, áp phích phải chính xác, phù hợp và đảm bảo mỹ quan; tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật của Nhà nước về bầu cử; chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử.

Đồng thời, tập trung triển khai các nhiệm vụ theo mốc thời do Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại các tổ bầu cử ở các xã; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thành lập các các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử.

Việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo thời gian theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện về Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kịp thời hướng dẫn các vướng mắc, phát sinh trong công tác bầu cử để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Các đồng chí thư ký Ban bầu cử tiếp thu, hoàn thiện Quyết định phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban bầu cử để xin ý kiến thành viên trước khi trình phát hành; lưu ý phân công địa bàn phụ trách phù hợp để thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả.

Các cơ quan gửi danh sách nhân sự tham gia Tổ giúp việc trước ngày 26/1 để báo cáo xin ý kiến Ủy ban bầu cử tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc Ban bầu cử, phục vụ việc theo dõi, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ và xử lý các công việc phát sinh.

Thuý Hường