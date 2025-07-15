{title}
Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ hai thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung xem xét, góp ý đối với Kế hoạch tổ chức Đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đề án nhân sự cấp ủy.
Về Kế hoạch tổ chức Đại hội, các đại biểu thống nhất cao với các yêu cầu, nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: bảo đảm đúng nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; chống hình thức, lãng phí, tiêu cực. Văn kiện trình Đại hội cần được chuẩn bị công phu, xác định rõ trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự phải bảo đảm tính kế thừa, ổn định và đổi mới; chú trọng nâng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ chuyên môn, khoa học - công nghệ.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung làm rõ kết quả đạt được trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh; cải cách hành chính; chuyển đổi số... Văn kiện cần kế thừa, phát huy kết quả đạt được của Đảng ủy các cơ quan Đảng ba tỉnh trước khi sáp nhập; đồng thời xác định rõ mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ đột phá và 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu thông qua số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; thời gian tổ chức Đại hội; dự kiến cơ cấu, phân bổ đại biểu dự Đại hội. Kết quả: thống nhất số lượng Ban Chấp hành gồm 34 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 28/7/2025, với tổng số 186 đại biểu, trong đó có 51 đại biểu đương nhiên.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tập trung trí tuệ, phát huy vai trò của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trong việc đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự trình Đại hội. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các văn kiện để trình tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nguyễn Yến
