Thăm, tặng quà lực lượng quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia

Ngày 29/8, đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà lực lượng quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tham gia đoàn công tác có đại diện Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng quà lực lượng quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi gặp mặt

Năm nay, mỗi nước Lào và Campuchia đều cử 120 quân nhân sang Việt Nam tham gia đội hình diễu binh. Trong thời gian luyện tập, lực lượng quân đội hai nước được bố trí sinh hoạt, rèn luyện tại xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tặng quà và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phú Thọ rất vinh dự được đón tiếp lực lượng quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia về tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.

Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn quân nhân tham gia diễu binh tiếp tục nêu cao trách nhiệm, chuẩn bị tốt sức khỏe, tinh thần, nỗ lực luyện tập góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm, để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; đồng thời, cũng tô thắm thêm sự thủy chung, son sắt, sợi dây bền chặt “Núi liền núi, Sông liền sông” của tình đoàn kết ba nước anh em Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng quà cho lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại xã Lương Sơn

Đại diện sĩ quan quân đội nhân dân 2 nước cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của tỉnh Phú Thọ. Đây là nguồn động viên to lớn để các quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thể hiện tình đoàn kết keo sơn. Lực lượng diễu binh 2 nước sẽ nỗ lực luyện tập, tham gia diễu binh với tinh thần kỷ luật cao nhất, góp phần vào thành công đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng quân nhân Quân đội nhân dân lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Hoạt động thăm, tặng quà là sự quan tâm, động viên ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó đặc biệt, củng cố niềm tin vào mối quan hệ truyền thống, lâu dài giữa Việt Nam – Lào – Campuchia.

Minh Việt