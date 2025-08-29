Những “bông hoa việc tốt” dâng Đảng

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và các ngày lễ trọng đại của đất nước, trên khắp các địa phương, nhiều mô hình, công trình, cách làm sáng tạo, thiết thực được ra mắt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Người dân phường Hoà Bình dân thao tác trên điện thoại, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

“Hòm thư số” – kênh kết nối hai chiều giữa dân và chính quyền

Tại phường Hoà Bình, mô hình “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” vừa ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ và người dân.

Khác với trước đây, ý kiến góp ý chủ yếu được ghi nhận qua các cuộc họp, hội nghị, nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng quét mã QR được dán ở trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường và các nhà văn hóa tổ dân phố. Toàn bộ thông tin sẽ tự động gửi về địa chỉ email của Ủy ban MTTQ phường để tổng hợp, phân loại, chuyển tới cấp ủy, chính quyền có thẩm quyền giải quyết.

Bà Đinh Thị Thu Hiền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hoà Bình cho biết: “Mô hình hòm thư số giúp chúng tôi nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Những góp ý dù nhỏ nhất cũng được xem xét, xử lý, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận trong xã hội”.

Người dân cũng cảm nhận rõ sự đổi mới. Chị Lê Thị Mai, tổ 5, phường Hoà Bình, chia sẻ: “Trước đây muốn phản ánh, tôi thường phải chờ hội nghị hoặc đến trực tiếp trụ sở. Nay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, ý kiến đã được gửi đi và có phản hồi rõ ràng. Tôi thấy mình thực sự được lắng nghe.”

Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, “Hòm thư số” đã tiếp nhận nhiều ý kiến về cải cách thủ tục hành chính, quản lý đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh... Nhiều đề xuất đã được tiếp thu, đưa vào chương trình hành động, mang lại sự chuyển biến tích cực trong đời sống hằng ngày của người dân.

Điều đáng nói, đây không chỉ là một công cụ công nghệ mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền – cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.”

Công trình đường cờ rực rỡ của xã Thượng Cốc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Lan tỏa mô hình, thúc đẩy chuyển đổi số cơ sở

Để mô hình phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình đã ký kết chương trình phối hợp với UBND phường và các đoàn thể về thực hiện công tác chuyển đổi số. Trong đó, lực lượng nòng cốt là các “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại các tổ dân phố.

Những đoàn viên thanh niên, hội viên nhiệt tình đã trở thành “cầu nối số”, trực tiếp hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hộ khó khăn – thao tác dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng, thanh toán không tiền mặt... Không ít buổi tập huấn kỹ năng số được mở ngay tại Nhà văn hóa tổ, giúp bà con tiếp cận công nghệ dễ dàng, thân thiện hơn.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hoà Bình chia sẻ thêm: Phường sẽ tổ chức định kỳ sơ kết, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời chia sẻ, nhân rộng kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả. Qua đó, tinh thần chuyển đổi số từ cơ sở sẽ lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự gần gũi giữa chính quyền và Nhân dân.

Những “bông hoa việc tốt” dâng Đảng

Cùng với mô hình “Hòm thư số”, các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng đại hội. Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, những bồn cây xanh sạch đẹp, những trường học, trạm y tế mới khang trang... đã làm diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng đổi thay.

Các địa phương cũng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; ra mắt nhiều mô hình kinh tế mới, các công trình trọng điểm... Tất cả đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập, vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Trong niềm vui chung, chị Bùi Thị Hạnh, xã yên Phú bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi khi địa phương có nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng đại hội. Điều đó cho thấy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với đời sống nhân dân. Càng nhiều công trình ý nghĩa, cuộc sống của chúng tôi càng đổi thay rõ rệt.”

Những mô hình thiết thực, sáng tạo và các công trình dân sinh ý nghĩa đã góp phần tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, gắn kết nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đây cũng chính là minh chứng cho sức mạnh đồng thuận – yếu tố quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm mới.

Hồng Duyên