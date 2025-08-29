Người dân cả nước háo hức chờ đợi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Người dân cả nước, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội, đang háo hức hướng về buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đông đảo người dân từ các tỉnh, thành về Hà Nội chờ đợi từ sáng sớm ngày 29/8

Thiếu nữ chờ đợi buổi tổng duyệt

Tuyến đường Hàng Cháo đông nghịt người từ đầu giờ chiều ngày 29/8

Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 7h sáng thứ Bảy, ngày 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Đây được coi là “màn tổng diễn tập lớn” trước ngày lễ chính thức, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.

Nhiều Cựu Chiến binh tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh thành khác vui hát chờ tổng duyệt

Lực lượng cảnh sát lắp đặt biển ưu tiên

Nhiều trạm phát sóng di động được lắp đặt bổ sung trên nhiều tuyến đường nhằm phục vụ Nhân dân

Không khí chờ đợi sự kiện đã sôi động ngay từ ngày 29/8. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đổ về những tuyến phố nằm trong lộ trình diễu hành, bất chấp nắng nóng hay nguy cơ mưa dông. Nhiều gia đình mang theo ghế nhỏ, nước uống, thậm chí chuẩn bị sẵn bữa ăn nhẹ để có thể chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ để giữ cho mình vị trí đẹp.

Nhiều người dân tỉnh Phú Thọ cũng đến Hà Nội chờ tổng duyệt từ chiều ngày 29/8.

Tranh thủ bán Cờ đỏ sao vàng và các sản phẩm khác phục vụ Nhân dân trong ngày tổng duyệt A80.

Màn hình lớn được dựng lên cạnh đường Hùng Vương phục vụ Nhân dân.

Đông đảo người dân đến khu vực cạnh đường Nguyễn Thái Học giao với Hùng Vương để chụp ảnh lưu niệm.

Tại các điểm nút giao thông và khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, nhiều người dân xếp hàng trật tự, mang theo cờ Tổ quốc, máy ảnh, điện thoại để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, tràn đầy niềm tự hào và kỳ vọng.

Người dân tỉnh Cao Bằng chờ đợi tổng duyệt trên đường Nguyễn Thái Học.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên phục vụ miễn phí nước và cà phê cho người dân đến xem tổng duyệt.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên các tuyến đường tại Hà Nội

Hồng Trung