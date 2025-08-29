Người dân cả nước háo hức chờ đợi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

{title}
{publish}
{head}
Người dân cả nước, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội, đang háo hức hướng về buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đông đảo người dân từ các tỉnh, thành về Hà Nội chờ đợi từ sáng sớm ngày 29/8
Thiếu nữ chờ đợi buổi tổng duyệt
Tuyến đường Hàng Cháo đông nghịt người từ đầu giờ chiều ngày 29/8
Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 7h sáng thứ Bảy, ngày 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Đây được coi là “màn tổng diễn tập lớn” trước ngày lễ chính thức, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.
Nhiều Cựu Chiến binh tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh thành khác vui hát chờ tổng duyệt
Lực lượng cảnh sát lắp đặt biển ưu tiên
Nhiều trạm phát sóng di động được lắp đặt bổ sung trên nhiều tuyến đường nhằm phục vụ Nhân dân
Không khí chờ đợi sự kiện đã sôi động ngay từ ngày 29/8. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đổ về những tuyến phố nằm trong lộ trình diễu hành, bất chấp nắng nóng hay nguy cơ mưa dông. Nhiều gia đình mang theo ghế nhỏ, nước uống, thậm chí chuẩn bị sẵn bữa ăn nhẹ để có thể chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ để giữ cho mình vị trí đẹp.
Nhiều người dân tỉnh Phú Thọ cũng đến Hà Nội chờ tổng duyệt từ chiều ngày 29/8.
Tranh thủ bán Cờ đỏ sao vàng và các sản phẩm khác phục vụ Nhân dân trong ngày tổng duyệt A80.
Màn hình lớn được dựng lên cạnh đường Hùng Vương phục vụ Nhân dân.
Đông đảo người dân đến khu vực cạnh đường Nguyễn Thái Học giao với Hùng Vương để chụp ảnh lưu niệm.
Tại các điểm nút giao thông và khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, nhiều người dân xếp hàng trật tự, mang theo cờ Tổ quốc, máy ảnh, điện thoại để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, tràn đầy niềm tự hào và kỳ vọng.
Người dân tỉnh Cao Bằng chờ đợi tổng duyệt trên đường Nguyễn Thái Học.
Lực lượng Đoàn viên thanh niên phục vụ miễn phí nước và cà phê cho người dân đến xem tổng duyệt.
Cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên các tuyến đường tại Hà Nội
Hồng Trung
baophutho.vn Những ngày tháng Tám, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, lá cờ đỏ sao vàng lại kiêu hãnh tung bay, thắp lên niềm tự hào dân tộc. Ngày Quốc khánh 2/9 không...
baophutho.vn Những ngày này, trên khắp các nẻo đường của tỉnh Phú Thọ, sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc tung bay trong nắng, hòa cùng tiếng cười rạng rỡ của người...
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được...
baophutho.vn Chiều 29/8, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, làm việc...
baophutho.vn Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và các ngày lễ trọng đại của đất nước, trên khắp các địa phương, nhiều...
baophutho.vn Ngày 29/8, đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà lực...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -...