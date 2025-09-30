Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao đổi, đề xuất về một số công việc cần sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tập trung triển khai các giải pháp phát triển KT-XH trong những tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu năm 2025...

Đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy bày tỏ quyết tâm sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, đồng lòng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đi vào cuộc sống.

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng thành công của Đại hội; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Các cơ quan tham mưu giúp việc khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các văn bản đã được tham gia góp ý kiến trong Đại hội để sớm ban hành chính thức; tổng hợp, hoàn thiện đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc để chuyển về Trung ương.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ý kiến về các giải pháp phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2025

Trước mắt, các cơ quan tham mưu giúp việc khẩn trương phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Các sở, ban, ngành, địa phương cần sớm ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Khẩn trương ban hành các chương trình toàn khóa theo lĩnh vực công tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ sớm làm việc với các Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đi thực tế và làm việc với các xã, phường trọng điểm về phát triển kinh tế và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới

Các đại biểu dự hội nghị

Đặc biệt những ngày này, tình hình mưa lũ do cơn bão số 10 đang gây ra thiệt hại tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương, tích cực vào cuộc; nắm bắt thực tế cơ sở, có giải pháp đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Lưu ý rà soát kĩ lưỡng, có biện pháp di rời người dân, tài sản, vật nuôi tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng. Nỗ lực hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có dư địa phát triển rộng lớn, đứng trước nhiều cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030; đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Dương Liễu - Đức Anh