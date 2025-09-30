Thiệt hại do cơn bão số 10 ước tính khoảng 60 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ 19 giờ ngày 28/9/2025 đến 14 giờ ngày 30/9/2025 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Mực nước ở các sông lúc 13 giờ ngày 30/9 đo được vượt mức báo động, cụ thể, trên sông Bứa, tại trạm Thanh Sơn trên báo động I là 0,09m; trên sông Thao, tại trạm Ấm Thượng trên báo động III là 1,25m; trên sông Phó Đáy, tại trạm Quảng Cư trên báo động II là 0,22m; trên sông Bôi, tại trạm Hưng Thi trên báo động III là 2,85m.

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tính đến 14 giờ ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có xảy ra một số thiệt hại với tổng thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ đồng. Có 605 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; 850 hộ dân (khoảng 3.632 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải di dời đến nơi an toàn. Về nông nghiệp, gần 3.000ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; trên 490ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; 14 con lợn, trên 3.300 con gia cầm chết; đổ vỡ 1,3km kênh mương. Về giao thông, có 138 điểm sạt lở trên các tuyến đường với khối lượng sạt lở đất khoảng 10.650m3 và nhiều điểm bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Ngoài ra, có trên 3km tường bao bị đổ, 24 điểm trường bị thiệt hại và các thiệt hại khác.

Xã Yên Lập huy động các lực lượng hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất (Ảnh: Trang thông tin xã Yên Lập)

Để ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành các công điện về việc tập trung ứng phó ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và mưa, lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ thường trực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) đã kiểm tra hiện trường tại các khu vực xung yếu, chỉ đạo các địa phương ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục các thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân tại các vị trí sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn; tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại; phân công các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tiếp tục theo dõi, cập nhập liên tục tình hình mưa bão để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Nguyễn Huế