Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thiệt hại do cơn bão số 10 ước tính khoảng 60 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ 19 giờ ngày 28/9/2025 đến 14 giờ ngày 30/9/2025 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Mực nước ở các sông lúc 13 giờ ngày 30/9 đo được vượt mức báo động, cụ thể, trên sông Bứa, tại trạm Thanh Sơn trên báo động I là 0,09m; trên sông Thao, tại trạm Ấm Thượng trên báo động III là 1,25m; trên sông Phó Đáy, tại trạm Quảng Cư trên báo động II là 0,22m; trên sông Bôi, tại trạm Hưng Thi trên báo động III là 2,85m.

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tính đến 14 giờ ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có xảy ra một số thiệt hại với tổng thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ đồng. Có 605 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; 850 hộ dân (khoảng 3.632 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét phải di dời đến nơi an toàn. Về nông nghiệp, gần 3.000ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; trên 490ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; 14 con lợn, trên 3.300 con gia cầm chết; đổ vỡ 1,3km kênh mương. Về giao thông, có 138 điểm sạt lở trên các tuyến đường với khối lượng sạt lở đất khoảng 10.650m3 và nhiều điểm bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Ngoài ra, có trên 3km tường bao bị đổ, 24 điểm trường bị thiệt hại và các thiệt hại khác.

Thiệt hại do cơn bão số 10 ước tính khoảng 60 tỷ đồng

Xã Yên Lập huy động các lực lượng hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất (Ảnh: Trang thông tin xã Yên Lập)

Để ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành các công điện về việc tập trung ứng phó ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và mưa, lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ thường trực ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) đã kiểm tra hiện trường tại các khu vực xung yếu, chỉ đạo các địa phương ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục các thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân tại các vị trí sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn; tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại; phân công các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tiếp tục theo dõi, cập nhập liên tục tình hình mưa bão để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Nguyễn Huế


Nguyễn Huế

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Cơn bão số 10 Ứng phó Khắc phục thiệt hại Thanh Sơn Sạt lở đất Nông nghiệp Hỗ trợ nhân dân Giao thông Lãnh đạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long