Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố

Chiều ngày 23/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Qua nghiên cứu Dự thảo với 4 Chương 9 Điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố. Các đại biểu nhận định, Dự thảo đã được xây dựng một cách kỹ lưỡng, khoa học, có tính kế thừa các quy định trước đây, nhất là về chức năng, nhiệm vụ. Về tổ chức bộ máy, Dự thảo quy định: Lãnh đạo cơ quan bao gồm có Tổng Biên tập và không quá 3 Phó Tổng Biên tập; cơ quan có không quá 6 phòng.

Về nội dung này, nhiều ý kiến đề xuất, cần điều chỉnh tên gọi các phòng cho phù hợp hơn về nhiệm vụ. Sau sáp nhập, khối lượng công việc, số lượng chương trình tăng lên, vì vậy không quy định cứng số lượng các phòng. Về số lượng biên chế, cần nghiên cứu biên chế đồng bộ, giao theo vị trí việc làm. Đề xuất tăng số lượng Phó Tổng Biên tập, để đảm bảo phân công lãnh đạo, điều hành...

Đồng chí Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

Nhất trí cao với kết cấu nội dung của Dự thảo, phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng tham gia góp ý về số lượng phòng chuyên môn cần thực hiện theo cơ chế mở, nhất là đối với các địa phương có đặc thù riêng, địa hình rộng, nhiều vùng miền, điều kiện tác nghiệp, các loại hình báo chí phong phú, đa dạng, thì số lượng Phó Tổng Biên tập tối thiểu là 4 lãnh đạo.

Tên phòng cần có thêm đặc thù riêng do địa phương quyết định, cụ thể như Phòng Tiếng Dân tộc tuyên truyền chính sách dân tộc ở địa phương. Trung ương có cơ chế mở để đơn vị sự nghiệp hoạt động từ tự chủ một phần, tiến tới tự chủ. Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình có quy mô lớn được thực hiện đơn vị dự toán cấp 1, để vận hành phù hợp...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Trung ương chỉ quyết không quá số lượng phòng, việc nghiên cứu đặc thù ở các địa phương để định hướng số lượng phòng, tên phòng sẽ được tiếp tục triển khai; Bộ máy cơ quan được giữ nguyên và tinh giản dần trong 5 năm đầu. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giao cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo.

Khánh Thy