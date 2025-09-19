Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản quy định của Luật

Ngày 19/9, đồng chí Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Bộ Nội vụ đến các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 (Luật Lưu trữ năm 2024) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 21/6/2024. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025. Luật Lưu trữ gồm 8 chương, 65 điều, quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; nghiệp vụ lưu trữ; tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; lưu trữ tư; hoạt động dịch vụ lưu trữ; quản lý nhà nước về lưu trữ; điều khoản thi hành. Việc ban hành Luật Lưu trữ năm 2024 nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lưu trữ, đổi mới hoạt động quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị các đại biểu được phổ biến một số chuyên đề trọng tâm: Quy định mới về lưu trữ số và ứng dụng công nghệ trong thực hiện nghiệp vụ lưu trữ; Quy định về lưu trữ tài liệu giấy và tài liệu trên các vật mang tin khác; Phát triển nguồn nhân lực lưu trữ; Hoạt động dịch vụ lưu trữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Tổng quan quy định mới của hệ thống pháp luật về lưu trữ đáp ứng yêu cầu các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp những vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công tác văn thư, lưu trữ tại các bộ, ngành, địa phương, cơ sở. Việc tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết mới được ban hành. Gắn tuyên truyền, phổ biến với áp dụng tổ chức triển khai thực hiện pháp luật ngay khi có hiệu lực thi hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực lưu trữ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân có liên quan.

Thu Hà