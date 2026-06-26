Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 26/6, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực, Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban MTTQ các xã, phường trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, triển khai hiệu quả chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất. Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,91%.

Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường. Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của 16 dự án trên địa bàn tỉnh; góp ý 210 dự thảo nghị quyết, quyết định, kế hoạch và các văn bản do UBND tỉnh cùng các sở, ngành lấy ý kiến. Đồng thời, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì, thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng nội dung giám sát, trình cấp ủy phê duyệt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Đặc biệt, Phú Thọ là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện “Tháng nghe dân nói”. Triển khai nội dung này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thành công Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” cấp tỉnh tại 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình; nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức hiệu quả diễn đàn, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần tăng cường đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chăm lo người nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đã trao trên 101.600 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng...

Cùng với đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sắp xếp. Chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, tương tác với Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra; dự kiến GRDP tăng khoảng 10-10,5% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao (trên 10%). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1,7 tỷ USD, bằng 110,2% kế hoạch năm và gấp 4,86 lần cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội, bảo tồn di sản được tổ chức trang trọng, an toàn, hiệu quả. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; tỉnh đã phát động “Chiến dịch cao điểm 45 ngày”, giải quyết dứt điểm khoảng 99,4% hồ sơ quá hạn, tồn đọng...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, qua theo dõi tình hình, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ các cấp nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đồng thời, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của địa phương

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu: MTTQ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. MTTQ phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức, xa dân. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

MTTQ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững ổn định chính trị, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời, đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chăm lo tốt công tác an sinh xã hội với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tăng cường tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống; chủ động nghiên cứu, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, có kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời bày tỏ tin tưởng hệ thống MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2026.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các ý kiến tham luận tại hội nghị; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, quyết tâm đưa các chủ trương, chỉ đạo vào thực tiễn bằng những hành động, sản phẩm và kết quả cụ thể, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh năm 2026.

Lê Hoàng