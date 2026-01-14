Hội Nông dân xã Tiên Lữ đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

Cùng với việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội nông dân (HND) xã Tiên Lữ đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, người bạn đồng hành tin cậy của hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

Gia đình anh Nguyễn Khắc Đoàn, khu Hoàng Chung nuôi gà Ai Cập lấy trứng, mỗi năm cho thu lãi trên 100 triệu đồng.

Những năm qua, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, HND xã Tiên Lữ đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm. Hằng năm, Hội chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, phù hợp với điều kiện địa phương.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế mang lại thu nhập cho hội viên, HND xã đã đứng ra tín chấp, ủy thác cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức Hội đạt trên 51 tỷ đồng, với 900 hộ hội viên được vay vốn, góp phần tạo điều kiện cho nông dân đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Thiệu Hà - Chủ tịch HND xã cho biết: Hội luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Thời gian qua, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Qua đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành và nhân rộng trên địa bàn.

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội đã thu được nhiều kết quả. Năm 2025 có trên 2.000 lượt hội viên đăng ký SXKDG, trong đó nhiều tấm gương điển hình với những cách làm hay, sáng tạo. Nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao như: Măng tây, nấm rơm, lúa thảo dược, nuôi rắn, bò, dê sinh sản, gà đẻ trứng, gà lấy thịt, trai lấy ngọc... Ngoài ra còn có các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP đã được Hội hỗ trợ lên sàn giao dịch điện tử như: Gạo thảo dược, cá thính, thịt chua, gà ủ muối, sản xuất bánh gạo... đã tạo việc làm cho nhiều nông dân vươn lên làm giàu chính đáng. Trong năm, Hội đã vận động thành lập 1 hợp tác xã phát triển kinh tế nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Tiêu biểu trong phát triển kinh tế giỏi là mô hình chăn nuôi nuôi gà, lợn, trồng các loại cây của gia đình ông Nguyễn Hùng Hải, khu Lan Hùng; bà Trần Thị Đăng, khu Tân Thành kinh doanh bánh gạo; ông Nguyễn Đức Quyết, khu Đại Lữ kinh doanh nông sản sạch như: Nấm rơm, nấm sò, măng tây... mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Anh Nguyễn Khắc Đoàn ở khu Hoàng Chung chia sẻ: Được tổ chức Hội quan tâm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, gia đình tôi mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi gà Ai Cập lấy trứng. Hiện nay, mô hình có 3.000 con, mỗi năm cho thu lãi trên 100 triệu đồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình yên tâm phát triển kinh tế lâu dài.

Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, HND xã còn chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong hội viên. Thông qua các chi hội, các hộ SXKDG đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống, vật tư nông nghiệp và ngày công lao động cho các hộ khó khăn.

Với những giải pháp đồng bộ và cách làm linh hoạt, HND xã Tiên Lữ đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Dương Chung