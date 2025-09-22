Hội thảo nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai

Ngày 22/9, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luât Đất đai. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương chủ trì hội thảo tại điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành của lĩnh vực pháp luật về đất đai, từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực hiệu quả. Đây là hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay Đảng và Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và dự kiến trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai là đạo luật có tính nền tảng, quan trọng liên quan đến mọi hoạt động của kinh tế - xã hội và có mối quan hệ rường cột với các đạo luật khác của nền kinh tế như Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát thông tin phản ánh về “điểm nghẽn” trong lĩnh vực đất đai. Các khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi về chính sách đất đai tập trung ở các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; hoàn thiện hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những “điểm nghẽn” sau hơn 1 năm thi hành Luật Đất đai; đồng thời đóng góp ý kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật này. Những ý kiến, đề xuất được Ban tổ chức ghi nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10, 11-2025).

Thu Hà