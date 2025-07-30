Văn hóa - Xã hội
Hội thảo tổng kết dự án “Khắc phục hậu quả sau bão số 3 - tỉnh Hòa Bình”

Ngày 30/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Khắc phục hậu quả sau bão số 3 - tỉnh Hòa Bình”. Tham dự có đại diện tổ chức OXFAM tại Việt Nam; Nhà tài trợ - Đại sứ quán Úc tại Hà Nội; lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo, cán bộ tham gia dự án cấp xã; đại diện người hưởng lợi từ dự án và 30 đại biểu của tỉnh Lào Cai.

Hội thảo tổng kết dự án “Khắc phục hậu quả sau bão số 3 - tỉnh Hòa Bình”

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Từ tháng 3-7/2025, Dự án “Khắc phục hậu quả sau bão số 3 - tỉnh Hòa Bình” đã được triển khai tại các xã Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Nhân Nghĩa, Mường Vang với kết quả đầu ra cụ thể: 780 hộ nông dân nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng do bão Yagi được phát tiền mặt hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp với số tiền 1 triệu đồng/hộ; 1.560 hộ khó khăn bị ảnh hưởng do bão Yagy được cấp phát dầu ăn và chăn mùa đông, mỗi hộ được nhận hỗ trợ 5 lít dầu ăn và 1 chăn mùa đông; 1.200 hộ khó khăn được cấp phát thùng chứa nước và bộ dụng cụ vệ sinh; Tổ chức 6 lớp truyền thông về nước sạch, vệ sinh và khuyến khích thực hành vệ sinh, bảo vệ nguồn nước an toàn với 210 người tham gia; Mở 6 lớp tập huấn kỹ năng về bình đẳng giới và các nguyên tắc bảo vệ với 180 người tham gia... Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 6,6 tỷ đồng.

Hội thảo tổng kết dự án “Khắc phục hậu quả sau bão số 3 - tỉnh Hòa Bình”

Đại diện tổ chức OXFAM tại Việt Nam trao đổi thông tin dự án.

Hội thảo tổng kết dự án “Khắc phục hậu quả sau bão số 3 - tỉnh Hòa Bình”

Đại diện nhà tài trợ - Đại sứ quán Úc tại Hà Nội phát biểu ý kiến.

Các hoạt động của dự án thu được kết quả đã đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện, dự án nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức OXFAM, sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cấp, ngành liên quan và sự vào cuộc của các cấp hội phụ nữ, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của hội viên, phụ nữ và người dân.

Tại hội thảo, Hội LHPN tỉnh và đại biểu tỉnh Lào Cai đã thông tin những kết quả chính của dự án, những thuận lợi và thách thức trong quá trình triển khai các hoạt động cứu trợ và phục hồi nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian tới.

Đại diện chính quyền địa phương và hộ dân hưởng lợi chia sẻ niềm vui, sự thiết thực từ các hoạt động dự án hỗ trợ. Nhiều kế hoạch hành động cũng được đại biểu đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp triển khai các dự án cứu trợ và phục hồi sau này đảm bảo tính công bằng, kịp thời.

Bùi Minh

