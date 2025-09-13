Hơn 1.000 người dân phường Việt Trì trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Ngày 13/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND phường Việt Trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) – Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành kỹ năng PCCC & CNCH, thu hút hơn 1.000 người dân tham gia.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH

Chương trình có sự tham gia của đông đảo lực lượng cơ sở như thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC, lực lượng an ninh trật tự, trưởng khu dân cư, đại diện tổ dân phố cùng quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên. Đây là một “lớp học thực tế” sinh động và bổ ích nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống khi xảy ra cháy nổ, tai nạn trong cộng đồng.

Người dân được trải nghiệm sử dụng bình cứu hỏa với giả định nhà bị cháy bếp gas.

Tại sự kiện, người dân được phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật PCCC; đồng thời được giới thiệu về mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn thông thường. Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cũng hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng như: xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang...

Người dân tham gia trải nghiệm xe thang cao 32m

Người dân tham gia trải nghiệm kỹ năng sử dụng vòi và lăng chữa cháy

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành trải nghiệm, giúp người dân không chỉ nắm chắc lý thuyết mà còn rèn luyện sự bình tĩnh khi có sự cố. Mọi người được trực tiếp tham gia: Dập tắt đám cháy giả định bằng bình chữa cháy xách tay; triển khai vòi, lăng và trụ nước chữa cháy đô thị; di chuyển, thoát nạn từ trên cao bằng dây hoặc xe thang.

Người dân tham gia trải nghiệm mặc quần áo Firemax, sử dụng bình khí và mặt nạ phòng độc

Chương trình là hoạt động thiết thực, trang bị kỹ năng thoát hiểm cho người dân và lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: “Phòng cháy hơn chữa cháy – An toàn cho mọi nhà”. Đây là bước đi chủ động, khẳng định vai trò của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngọc Thắng