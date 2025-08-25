Kinh tế
Hơn 132 nghìn phương tiện đạt đăng kiểm trong 7 tháng năm 2025

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 14 trung tâm đăng kiểm cơ giới đang hoạt động gồm 1 trung tâm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, 2 trung tâm trực thuộc Sở Xây dựng và 11 trung tâm do doanh nghiệp tư nhân quản lý. Các trung tâm được bố trí hợp lý theo địa bàn, đảm bảo phục vụ thuận lợi nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đăng kiểm phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V phường Nông Trang.

Các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn đều được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, hiệu chuẩn, đánh giá tiêu chuẩn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của Nghị định số 166/2024/NĐ- CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm và niên hạn sử dụng xe cơ giới.

Trong 7 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 155.316 phương tiện thực hiện đăng kiểm, trong đó 132.247 phương tiện đạt yêu cầu kỹ thuật và được cấp giấy chứng nhận; 23.069 phương tiện không đạt.

Hiện số phương tiện đến đăng kiểm mới đạt khoảng 60% công suất của các trung tâm, dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Thanh Nga


Thanh Nga

