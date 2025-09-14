Hơn 500 người xã Lương Sơn tham gia tập huấn PCCC

Ngày 13/9, Tổ địa bàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Lương Sơn, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Lương Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH cho trên 500 người tham gia là cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn.

Học sinh và người dân tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Tại chương trình, các chiến sĩ PCCC đã phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nơi tập trung đông người. Đồng thời giới thiệu, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH như: Xe chữa cháy, phương tiện phục vụ chữa cháy và CNCH... và một số dụng cụ, phương tiện khác.

Người dân và học sinh được trực tiếp trải nghiệm, thực hành các tình huống chữa cháy, CNCH như thoát nạn bằng xe thang; cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định; sử dụng mặt nạ chống độc; thực hành di chuyển người tay không; thực hành trải vòi chữa cháy; thực hành phun nước tiêu điểm và thực hành thoát nạn từ trên cao bằng dây nghiêng...

Học sinh trường THPT Lương Sơn tham gia thực hành thoát nạn từ trên cao bằng dây nghiêng

Đây là chương trình trải nghiệm thực hành đầy ý nghĩa đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và Nhân dân tham gia và là một hoạt động thiết thực, giúp trang bị cho người dân và giáo viên, học sinh kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, giúp mỗi người có thể chủ động xử lý khi có sự cố cháy, nổ; đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH” theo phương châm “4 tại chỗ”; góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại về người, tài sản khi xảy ra cháy, nổ.

Thực hành cứu nạn khi có sự cố xảy ra

Đinh Thắng