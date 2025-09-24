Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 24/9, Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lương Đức Minh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hồng Nhung - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi họp báo

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Tiểu ban phục vụ Đại hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh phát biểu tại buổi họp báo

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày, từ 29-30/9/2025 tại Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phương châm Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển. Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên của 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, có 97 đại biểu đương nhiên, 403 đại biểu chỉ định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi họp báo

Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Thị Hồng Nhung thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Tại buổi họp báo, các thành viên Tiểu ban và các cơ quan liên quan đã cung cấp, làm rõ nhiều nội dung báo chí quan tâm như: Thông tin về kết quả, thành tựu nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ các khâu đột phá và các động lực tăng trưởng chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030; tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ 9 tháng năm 2025; kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; kết quả nổi bật các phong trào thi đua; các công trình gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thông tin về tổ chức, hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Hồng Thuý thông tin về tổ chức, hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông cũng bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao việc Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội và tổ chức Trung tâm Báo chí Đại hội với nhiều thông tin phong phú, đa chiều. Công tác chuẩn bị của Trung tâm báo chí rất chu đáo, tạo thuận tiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp cũng như toàn dân được theo dõi Đại hội.

Điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đối với công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí; tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa phóng viên tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ và chính thống nhất các hoạt động, không khí của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trao đổi, thảo luận về công tác tuyên truyền tại Đại hội

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền thời gian qua; nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh sắp diễn ra. Đồng chí khẳng định, toàn bộ công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai công phu, nghiêm túc, khoa học, bài bản, đúng tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội về mục tiêu, ý nghĩa của Đại hội, những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá.

Phản ánh sự quan tâm, những tình cảm, mong muốn, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân gửi gắm đến Đại hội. Đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, tin giả, thông tin sai sự thật trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội.

Vĩnh Hà - Lê Hoàng