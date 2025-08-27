Hợp long cầu Phong Châu mới, quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ

Ngày 27/8, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn tổ chức lễ hợp long cầu Phong Châu mới, quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu tặng quà, động viên các lực lượng thi công cầu Phong Châu.

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, đại diện chủ đầu tư, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn; đại diện các cơ quan, đơn vị tư vấn, giám sát, thiết kế, thi công...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hợp long cầu.

Cầu Phong Châu cũ lý trình tại Km18+300 bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ, kết nối xã Phùng Nguyên (huyện Lâm Thao cũ) và xã Vạn Xuân (huyện Tam Nông cũ). Cầu Phong Châu được xây dựng với kết cấu dàn thép, chiều dài 375,36 m. Phần đường xe chạy 7m, lề người đi mỗi bên 1m, bề rộng mặt cầu 9,5m, gồm 8 nhịp. Công trình được khánh thành vào ngày 28/7/1995. Cầu Phong Châu cũ bị sập lúc 10 giờ 2 phút ngày 9/9/2024.

Lãnh đạo đại diện đơn vị thi công báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng cầu Phong Châu mới.

Cầu Phong Châu mới được khởi công ngày 21/12/2024. Tổng mức đầu tư 635,392 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024. Cầu có chiều dài toàn tuyến 653m. Kết cầu phần trên gồm 1 cầu chính, 3 nhịp liên tục bằng dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Mố, trụ cầu bằng BTCT trên nền móng cọc khoan nhồi. Phần đường đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, chiều dài khoảng 270m...

Sau nhiều nỗ lực của các đơn vị thi công, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, cầu Phong Châu mới nối hai bờ sông Hồng đã chính thức hợp long.

Sự kiện hợp long cầu Phong Châu đánh dấu giai đoạn then chốt trong quá trình xây dựng công trình, đây là một dấu mốc lịch sử, kỷ lục về thời gian thi công của ngành cầu cả nước, qua đó khẳng định sự nỗ lực của các lực lượng trực tiếp thi công trên dự án.

Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại như: Rải bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng, gia cố kè sông, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9.

Dự kiến đầu tháng 10/2025 đưa công trình vào khai thác sử dụng, vượt tiến độ hợp đồng khoảng 2,5 đến 3 tháng.

Lê Hoàng - Trường Quân