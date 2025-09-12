Hợp luyện diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam

Ngày 12/9, tại Công ty TNHH YIDA Việt Nam, xã Cẩm Khê, Ban Chỉ đạo diễn tập PCCC và CNCH cấp tỉnh đã tổ chức hợp luyện phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025. Đây là hoạt động quan trọng nhằm kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trước khi bước vào buổi diễn tập chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 16/9/2025.

Tình huống giả định, vào lúc 9 giờ sáng, tại khu vực nhà xưởng Block 3 của công ty xảy ra sự cố chập điện, lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng với diện tích cháy lớn. Thời điểm này trong xưởng có hàng trăm công nhân đang làm việc, nhiều người bị mắc kẹt, ngạt khói cần được ứng cứu khẩn cấp.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở của Công ty YIDA đã kịp thời báo động, triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn công nhân thoát nạn, sơ tán tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nhiều phương tiện chuyên dụng như xe chữa cháy, xe thang, xe cứu hộ, xe cứu thương đến hiện trường. Các lực lượng phối hợp tổ chức phun nước dập lửa, hút khói, cứu người bị nạn trên cao và sơ cấp cứu, vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế an toàn.

Buổi hợp luyện đã diễn ra theo đúng kịch bản, kiểm tra toàn diện năng lực chỉ huy, điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân của doanh nghiệp được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kết thúc hợp luyện, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt đạt được và những điểm cần khắc phục, nhằm bảo đảm cho buổi diễn tập chính thức ngày 16/9 tới đây được tổ chức an toàn, hiệu quả, sát với thực tế sản xuất và công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn./.

Tạ Thanh - Hoài Vũ