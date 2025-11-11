Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho hơn 650 cán bộ, công nhân viên ngành Điện

Ngày 11/11, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) năm 2025 theo Nghị định 44 ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Tại buổi huấn luyện, các giảng viên đến từ Trung tâm huấn luyện an toàn - Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc đã truyền đạt, hướng dẫn một số nội dung: Tổng quan về công tác ATVSLĐ và các chế độ, chính sách mới; huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc, nhận diện các mối nguy trong công việc hàng ngày và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; Quy định hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên...

Đây là những nội dung được đánh giá là quan trọng nhất về công tác an toàn trong thời điểm hiện nay theo hướng dẫn chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Chương trình huấn luyện đã chú trọng, đi sâu vào các nội dung áp dụng trong quy trình An toàn điện, công tác kiểm tra kiểm soát an toàn lao động, mở rộng trao đổi các vấn đề liên quan trong việc thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác, lệnh công tác... để các học viên kịp thời nắm bắt, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đồng thời nhận diện rõ các yếu tố nguy hiểm, có hại; các sự cố có thể xảy ra khi làm việc và cách đề phòng, xử lý; phương pháp y tế để cấp cứu người bị tai nạn, công tác phòng cháy và chữa cháy...

Lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ năm 2025

Cùng với đó, các vụ tai nạn lao động xảy ra trong Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thời gian vừa qua cũng được giảng viên phổ biến nghiêm túc đến các học viên, an toàn vệ sinh viên, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, nâng cao ý thức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với con người và thiết bị điện trong lao động sản xuất.

Thông qua lớp huấn luyện, các học viên cũng hiểu rõ thêm các nội dung quan trọng như mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động; nắm rõ, hiểu sâu các văn bản pháp quy về công tác ATVSLĐ; nội quy lao động của doanh nghiệp cũng như các quy định của nhà nước, của ngành cần phải chấp hành khi thực hiện công viêc.

Dự kiến, lớp Huấn luyện ATVSLĐ định kỳ cho CBCNV Công ty Điện lực Phú Thọ năm 2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18/11 tại Khu vực 1 Phú Thọ và Khu vực 3 Hòa Bình với tổng số hơn 650 học viên tham gia.

Ngọc Lam