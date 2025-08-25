Hướng dẫn cách cai sữa mẹ khoa học, an toàn cho bé

Cai sữa mẹ cần có lộ trình phù hợp. Mẹ nên áp dụng phương pháp khoa học, tăng dần bữa phụ, kết hợp sữa công thức để bé vẫn đảm bảo dinh dưỡng và phát triển tốt.

Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đến một thời điểm nhất định, việc cai sữa mẹ là điều tất yếu. Nhiều bà mẹ gặp khó khăn trong giai đoạn này do trẻ quấy khóc, khó chịu hoặc do mẹ phải ngừng cho bú vì lý do sức khỏe.

Thời điểm cai sữa cho con phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, duy trì ít nhất đến khi 2 tuổi kết hợp ăn dặm. Tuy nhiên, thực tế mỗi bé sẽ có ’dấu hiệu sẵn sàng' khác nhau như: ngồi vững, tập nói, ăn thô tốt, khả năng vận động phát triển. Đây là căn cứ quan trọng để mẹ cân nhắc cai sữa.

Nguyên tắc chung khi cai sữa là không nên thực hiện đột ngột, không cai sữa khi trẻ đang ốm, suy nhược hoặc vào thời điểm giao mùa. Mẹ cần kết hợp cho trẻ ăn dặm, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và tập cho con quen với sữa ngoài. Song song đó, mẹ nên chuẩn bị tâm lý, kiên nhẫn để trẻ dần thích nghi, tránh gây căng thẳng cho cả mẹ và con.

Có nhiều phương pháp cai sữa được áp dụng, từ cho trẻ ngậm ti giả, chuyển dần sang bú bình, đến việc tăng cường bữa phụ dinh dưỡng. Quan trọng nhất là lựa chọn cách phù hợp với thể trạng, độ tuổi và thói quen của trẻ để quá trình cai sữa diễn ra thuận lợi, nhẹ nhàng và an toàn.