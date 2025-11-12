Hướng dẫn thu thập, biên soạn chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm cấp xã năm 2025

Ngày 12/11, Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thu thập, biên soạn chỉ tiêu Tổng giá trị sản phẩm (TGTSP) trên địa bàn cấp xã năm 2025 cho hơn 260 học viên là chuyên viên các sở, ngành phụ trách công tác thống kê; lãnh đạo UBND xã, phòng Kinh tế và công chức phụ trách công tác thống kê của 66 xã, phường khu vực Phú Thọ cũ.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Kế hoạch số 7579/KH-UBND của UBND tỉnh về Biên soạn chỉ tiêu TGTSP trên địa bàn cấp xã năm 2025; phổ biến những quy định chung trong biên soạn chỉ tiêu TGTSP trên địa bàn cấp xã năm 2025; hướng dẫn quy trình biên soạn chỉ tiêu TGTSP trên địa bàn cấp xã; nội dung, nguyên tắc biên soạn; hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết theo khu vực kinh tế; thu thập thông tin phiếu khảo sát...

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

TGTSP cấp xã là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong công tác thống kê, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành của UBND các xã, phường và lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu và đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê nắm vững phương pháp, quy trình và kỹ năng nghiệp vụ, từ đó triển khai hiệu quả việc thu thập, biên soạn và tổng hợp chỉ tiêu TGTSP năm 2025 đảm bảo hiệu quả.

Sơn Lâm