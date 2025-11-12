Hướng dẫn thu thập, biên soạn chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm cấp xã năm 2025

{title}
{publish}
{head}
Ngày 12/11, Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thu thập, biên soạn chỉ tiêu Tổng giá trị sản phẩm (TGTSP) trên địa bàn cấp xã năm 2025 cho hơn 260 học viên là chuyên viên các sở, ngành phụ trách công tác thống kê; lãnh đạo UBND xã, phòng Kinh tế và công chức phụ trách công tác thống kê của 66 xã, phường khu vực Phú Thọ cũ.
Quang cảnh buổi tập huấn
Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Kế hoạch số 7579/KH-UBND của UBND tỉnh về Biên soạn chỉ tiêu TGTSP trên địa bàn cấp xã năm 2025; phổ biến những quy định chung trong biên soạn chỉ tiêu TGTSP trên địa bàn cấp xã năm 2025; hướng dẫn quy trình biên soạn chỉ tiêu TGTSP trên địa bàn cấp xã; nội dung, nguyên tắc biên soạn; hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết theo khu vực kinh tế; thu thập thông tin phiếu khảo sát...
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn
TGTSP cấp xã là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong công tác thống kê, phục vụ trực tiếp công tác quản lý, điều hành của UBND các xã, phường và lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu và đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê nắm vững phương pháp, quy trình và kỹ năng nghiệp vụ, từ đó triển khai hiệu quả việc thu thập, biên soạn và tổng hợp chỉ tiêu TGTSP năm 2025 đảm bảo hiệu quả.
Sơn Lâm
baophutho.vn Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, nhiều người cao tuổi còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Bằng kinh...
baophutho.vn Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Cao Phong năm...
Nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân không chỉ giúp tăng trưởng bền vững mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, tăng cường sự ổn...
baophutho.vn Vào lúc 16h20', ngày 14/11, tổ máy số 2 thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia.
baophutho.vn Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Phú, xã Thu Ngạc và Thạch Kiệt, xã Tân Sơn đã và đang khẳng định vị thế trung tâm chính...
baophutho.vn Theo dự kiến ngày 28/11, tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, phường Việt Trì sẽ diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Đông...
baophutho.vn Phát triển hệ thống giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân...