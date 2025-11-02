Hương sắc những “Bông hồng vàng” Đất Tổ

Hơn 270 nữ doanh nhân Đất Tổ, hơn 270 hành trình góp sức làm nên diện mạo mới cho quê hương, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên. Tiêu biểu trong số đó là các chị: Đinh Thị Thức, Đoàn Thị Kim Quy và Đào Kim Chuyên - những người phụ nữ mang trong mình “hương sắc” rất riêng: Chữ Tín trong kinh doanh, chữ Tâm trong phụng sự cộng đồng và cái Thiện lan tỏa giữa đời thường.

Chị Đinh Thị Thức- Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phong

Chữ “Tín” làm đầu...

Giọng nói của chị Đinh Thị Thức - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Phong, nhẹ mà ấm, toát lên sự điềm tĩnh của người “Thủ lĩnh” từng trải. Gặp chị lần đầu, tôi không nghĩ người phụ nữ nhẹ nhàng, thnah thoát ấy lại là “linh hồn” của một doanh nghiệp đã đưa thương hiệu chè Phú Thọ vươn tới thị trường quốc tế.

Từ một nhà giáo, chị rẽ sang con đường kinh doanh: Khởi đầu với nghề dệt, in ấn bao bì, rồi chế biến chè hoa quả... nhưng những lĩnh vực tưởng chừng chẳng liên quan ấy đã giúp chị tạo dựng nên “thương hiệu” một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, vững vàng trên thương trường bằng chữ “Tín”. Trong kinh doanh, chị chọn cách đi chậm mà chắc, giữ lời hứa với đối tác, với người lao động và với chính mình, dù có lúc nhận phần thiệt. Chính sự kiên định ấy đã làm nên thương hiệu Tân Phong hôm nay, đưa chị trở thành một trong những nữ doanh nhân nhiều năm liền được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.

Năm 1993, khi thành lập doanh nghiệp Tân Phong, vốn liếng của chị chỉ là vài khoản vay bạn bè và niềm tin vào đôi tay của chính mình. Xưởng dệt nhỏ, thiết bị cũ, hàng làm ra chẳng ai mua. Chị phải lặn lội mang vải lên tận Xín Mần, tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) bán cho đồng bào dân tộc thiểu số. Có những ngày, chị về đến nhà khi trời đã khuya, gùi hàng trên vai mà trong lòng chỉ có một suy nghĩ: “Phải làm sao để giữ uy tín, dù khó đến mấy cũng không được nản”.

Sau hơn 20 lần hẹn, chị mới được gặp đại diện Công ty Cao su Sao Vàng để chào hàng. Khi sản phẩm Tân Phong được chấp nhận, đó không chỉ là một hợp đồng, mà là dấu mốc khẳng định giá trị của “chữ Tín”. Từ đó, Tân Phong trở thành đối tác bền vững của Sao Vàng và Giày Thượng Đình, rồi mở rộng sang lĩnh vực chế biến chè, sản xuất bao bì cacton... Dù ở ngành nào, chị Thức cũng kiên trì tìm hiểu, làm chủ công nghệ, quản trị hiện đại để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Công ty Tân Phong khi ấy đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ trồng chè tại Hà Tây (cũ), Phú Thọ, Yên Bái... bằng cách ứng vốn, phân bón, kỹ thuật để cùng làm ra nguyên liệu tốt nhất. Nhờ đó, chè Tân Phong đã có mặt tại Anh, Đức, Hà Lan và nhiều nước Trung Đông. Với hơn 160 mặt hàng xuất khẩu, 150 lao động cố định và hàng trăm người làm việc thời vụ, mức thu nhập bình quân đạt 12 - 20 triệu đồng/tháng. Đó là con số biết nói về một hành trình bền bỉ của niềm tin. Người lao động yên tâm khi có Chị, bởi ở Chị toát lên 2 chữ có tâm và có tầm.

Giữa bộn bề công việc và trăm mối lo toan, chị Thức vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh của người phụ nữ biết “đi xa bằng đôi chân nhỏ”. Chị bảo: “Dù làm gì, chỉ cần có say mê, có bản lĩnh và giữ chữ Tín làm đầu thì chắc chắn sẽ thành công.”

Chữ “Tâm” làm gốc...

Những ai đã từng gặp chị Đoàn Thị Kim Quy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ, chắc hẳn sẽ đều ấn tượng ngay bởi dáng người nhỏ nhắn mà ánh nhìn cương nghị. Ở chị, sự quyết đoán hòa cùng nét hiền hậu, tạo nên vẻ đẹp rất riêng của một nữ doanh nhân dám nghĩ, dám làm. Giữa căn phòng làm việc đầy ắp hồ sơ, điện thoại reo không dứt, chị vẫn nở nụ cười hiền khi tiếp chuyện: “Ngành nước bận lắm, nhưng vui, vì mình làm ra thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống”.

Chị Đoàn Thị Kim Quy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ.

Với chị Quy, kinh doanh nước sạch không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm. Chị thường nhắc cán bộ, công nhân viên: “Cung cấp nguồn nước sạch đến từng nhà chính là góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nên phải làm bằng cả chữ Tâm”. Có lẽ cũng bởi thế nên bao năm nay, chị luôn say mê với công việc, tận tụy như một thói quen.

Quê ở xã Vực Trường, huyện Tam Nông (cũ), chị Quy đi lên từ một công nhân ngành xây dựng. Vừa làm, vừa học kế toán, chị được tin tưởng giao nhiều trọng trách: Từ kế toán viên, kế toán trưởng rồi Phó Giám đốc. Đến năm 2009, chị chính thức giữ cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Phú Thọ - thời điểm đơn vị bước vào cổ phần hóa, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ và tư duy quản trị hiện đại.

Hơn hai mươi năm gắn bó, chị Quy cùng tập thể công ty đã đưa ngành nước Phú Thọ phát triển vượt bậc. Từ một nhà máy nhỏ công suất 9.000m3/ngày đêm, nay đã đạt tới 255.000m3/ngày đêm, đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân khắp các địa phương trong tỉnh. Mỗi khi có sự cố, người ta lại thấy bóng dáng người nữ Tổng Giám đốc cùng Ban giám đốc Công ty có mặt sớm nhất ở hiện trường, xắn tay cùng công nhân xử lý để nước kịp về với dân.

Chị không thích nói về mình. “Thành quả là công sức của cả tập thể,” chị thường chia sẻ vậy. Nhưng ai cũng hiểu, dấu ấn của chị nằm trong từng đường ống, từng dòng nước mát lành chảy về khu phố, bản làng. Với chị, niềm vui của người dân khi có nước sạch cũng là niềm vui của chính mình.

Không chỉ hết lòng với công việc, chị Quy cùng công ty còn tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện: Hỗ trợ các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, trẻ em khuyết tật, người nghèo... Ấy là cách chị giữ “chữ Tâm” trong từng việc nhỏ, để mỗi giọt nước trao đi không chỉ làm mát lành cuộc sống, mà còn gửi gắm tình người, tình quê Đất Tổ.

Gieo duyên thiện lành

Với chị Đào Kim Chuyên - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và tài chính kế toán ASIA, thương trường không phải là chiến trường mà là nhân duyên. Ở người phụ nữ sinh năm 1978 ấy, ta thấy nhiều hơn nét mềm mại, gần gũi, chứ không phải vẻ “quyền lực” thường thấy ở một nữ giám đốc. Từ năm 24 tuổi, chị đã tự mình gây dựng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và tài chính kế toán ASIA, chuyên cung cấp thiết bị giáo dục cho các trường học. Làm kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, chị luôn tâm niệm phải gieo tri thức, gieo điều thiện, để con người hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn. Có lẽ chính từ sợi dây nhân duyên ấy, chị bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sức khỏe, về sự cân bằng trong đời sống - những điều tưởng nhỏ mà lại quyết định hạnh phúc của mỗi gia đình.

Chị Đào Kim Chuyên - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và tài chính kế toán ASIA.

Và rồi, khi đủ duyên, chị mở nhà hàng chay Mộc Đăng - một không gian ấm cúng giữa lòng Việt Trì, nơi chị gửi gắm ước nguyện “gieo hạt lành” đến với mọi người. “Giữa cuộc sống hối hả, con người cần lắm một nơi để tìm về sự an nhiên, cân bằng”, chị nói. “Tôi tin rằng, mỗi bữa ăn chay không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn”.

Từ quan niệm ấy, mỗi món ăn ở Mộc Đăng đều được chị Chuyên nâng niu như một tác phẩm nhỏ, gửi gắm trong đó cả tâm hồn người nấu. Chị coi ẩm thực chay là sự hòa quyện của hương - sắc - vị - tâm, nơi từng nguyên liệu đều phải sạch, tươi và được chế biến tỉ mỉ. Những món quen như bún riêu chay, bánh đúc nóng, hay lá lốt Mộc Đăng... mang trong mình sự sáng tạo và tinh tế. Đặc biệt, món lá lốt Mộc Đăng được kết hợp từ 12 loại củ, quả tự nhiên - đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi... mà chị gọi vui là “gia vị của cuộc sống.” Mỗi món ăn vì thế không chỉ là hương vị, mà còn là một câu chuyện nhỏ, giúp con người cảm nhận được lòng biết ơn với đất trời, cỏ cây, và sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Không gian Mộc Đăng giản dị, mộc mạc mà ấm áp, từ bức vẽ làng quê, con thuyền nhỏ đến sắc vàng của những bông sen. Thực khách đến đây không chỉ để thưởng thức ẩm thực chay, mà còn để tìm thấy sự tĩnh tại, sự “trở về” với chính mình giữa nhịp sống ồn ào. Mỗi nhân viên đều được chị nhắc nhở: “Hãy nấu như nấu cho người mình thương”.

Sau hơn một năm hoạt động, Mộc Đăng đã trở thành điểm hẹn thân thuộc của người dân Việt Trì và du khách thập phương. Ở đó, không ít mảnh đời khó khăn được chị âm thầm giúp đỡ - từ những bệnh nhân ung thư đến người lao động nghèo, bằng những phiếu ăn chay giản dị, ấm tình.

“Lan tỏa ẩm thực chay - gieo hạt lành từ mỗi bữa ăn”, chị nói, đó không chỉ là thông điệp, mà là hành trình sống mà chị chọn. Làm hàng chay không vì lợi nhuận, mà vì muốn gieo thêm chút thiện lành, chút yêu thương giữa đời thường...

Ba người phụ nữ, ba câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: Sự tận tâm, kiên định và lòng nhân hậu. Từ “chữ Tín” trong kinh doanh, “chữ Tâm” trong phụng sự cộng đồng đến “cái Thiện” lan tỏa giữa đời thường, họ không chỉ làm giàu cho mình, cho quê hương, mà còn làm giàu thêm những giá trị đẹp của phụ nữ Đất Tổ hôm nay. Và có lẽ, chính họ - những “bông hồng vàng” thầm lặng, đang góp hương, góp sắc cho đời. Họ không chỉ viết nên câu chuyện thành công của riêng mình, mà còn nhắc ta nhớ rằng: Giá trị lớn nhất của con người không nằm ở những gì họ nắm giữ, mà ở những điều họ lặng lẽ gieo vào cuộc sống bằng tâm sáng, niềm tin và tình yêu thương.

Hương Giang