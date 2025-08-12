Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm

Để huy động sức mạnh của toàn dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ, sâu rộng. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phục vụ sự phát triển KT-XH của địa phương.

Sáp nhập các đơn vị hành chính không chỉ là câu chuyện về thay đổi địa giới, quy mô và bộ máy quản lý mà còn là phép thử lớn đối với khả năng bảo đảm an ninh trật tự trên một địa bàn rộng lớn, dân số đông. Tỉnh Phú Thọ mới, với diện tích hơn 9.000 km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và 148 xã, phường, thị trấn đang đối diện yêu cầu cấp bách: Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ vững sự bình yên để phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức rõ vai trò của quần chúng nhân dân là nền tảng của mọi thắng lợi trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây không phải là phong trào hình thức mà là một cơ chế vận hành hiệu quả, đưa người dân từ vị trí người thụ hưởng an ninh trở thành chủ thể trực tiếp kiến tạo và bảo vệ môi trường sống an toàn.

Theo đó, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh được cụ thể hóa thành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết. Lực lượng Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuần tra vũ trang, bảo vệ trụ sở, nhà xưởng, phòng chống cháy nổ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; vận động người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân tham gia tin báo tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID

Điểm nhấn của phong trào là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cộng đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 11.835 mô hình và 118 điển hình tiên tiến. Không ít mô hình trở thành “thương hiệu” và được Bộ Công an đánh giá cao, nhân rộng ra toàn quốc như: “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”, “Phòng chống ma túy tại cộng đồng”, “Dòng họ tự quản”, “Tự quản trong tôn giáo”, “Quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại nơi cư trú”... Đây chính là những “tế bào an ninh” bền vững, kết nối người dân với lực lượng chức năng trong một mạng lưới phòng ngừa tội phạm rộng khắp.

Thông qua các mô hình, từ năm 2014 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 39.385 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó hơn 26.723 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý dứt điểm 10.740 vụ việc liên quan đến ANTT; lập hồ sơ quản lý, giáo dục hàng chục nghìn đối tượng vi phạm tại cộng đồng, nhiều người trong số đó đã tiến bộ, tái hòa nhập cuộc sống.

Ở tổ dân phố Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc, tinh thần trách nhiệm của người dân đã trở thành thói quen ứng xử. Tổ trưởng Đỗ Văn Vựng khẳng định: “Bà con ở đây ai cũng ý thức rằng an ninh là việc chung nên bất cứ ai khi phát hiện thấy điều bất thường là báo ngay cho công an. Nhờ vậy, trộm cắp, lừa đảo giảm hẳn”. Đây không chỉ là câu chuyện của một tổ dân phố mà còn là hình ảnh thu nhỏ của hàng nghìn cộng đồng dân cư trên khắp địa bàn tỉnh.

Những con số, những mô hình, những câu chuyện cụ thể cho thấy, khi người dân tin tưởng, đồng lòng và được trao quyền, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, chủ động ngăn ngừa cái xấu ngay từ mầm mống. Lực lượng Công an dù tinh nhuệ đến đâu cũng không thể có mặt ở mọi ngõ ngách, nhưng nếu mỗi người dân là một “tai mắt” của an ninh thì kẻ phạm pháp sẽ không còn “vùng tối” để ẩn náu.

Mỗi người dân là lực lượng nòng cốt trong việc hỗ trợ lực lượng công an giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng tinh vi, biến hóa khôn lường, việc phát huy vai trò của quần chúng không chỉ là giải pháp tình thế mà phải trở thành chiến lược lâu dài. Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định rõ điều này nên tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn, không tội phạm, không tệ nạn xã hội.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, phòng nghiệp vụ tích cực hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phân loại, giải quyết các vụ việc về ANTT theo thẩm quyền. Tổ chức sơ kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân.

Khi mỗi người dân nhận thức rõ việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình thì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành một sức mạnh sống động, bền bỉ, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Lê Minh