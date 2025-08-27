Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Mường cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh

Ngày 27/8, Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh năm 2025.

Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Trong thời gian 50 ngày, các học viên sẽ được giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình cập nhật những kiến thức, văn hóa của đồng bào dân tộc Mường , giúp cho Cán bộ, chiến sĩ công an có những hiểu biết, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mà còn thể hiện tinh thần gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hạnh Thúy