Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Mường Bi lần thứ I năm 2026

Ngày 19/4, UBND xã Mường Bi tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026. Tới dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và vận động viên trên địa bàn.

Diễu hành biểu dương lực lượng tại buổi lễ.

Đại hội là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đất nước; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp đánh giá phong trào TDTT cơ sở, phát hiện, bồi dưỡng vận động viên tiêu biểu, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham gia đại hội có hơn 200 vận động viên đến từ các xóm và cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 8 môn thi đấu, trong đó có 4 môn thể thao dân tộc truyền thống đã được tổ chức trước khai mạc gắn với không gian Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2026 (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy và đánh mảng).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xã Mường Bi tặng cờ lưu niệm cho các khối tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Mường Bi luôn quan tâm phát triển phong trào TDTT quần chúng, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho Nhân dân. Đại hội không chỉ là dịp tranh tài mà còn là hoạt động văn hóa, thể thao có ý nghĩa, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các khối diễu hành tại Đại hội.

Trước đó, xã đã tổ chức thành công 6/8 môn thi đấu, trong đó có các môn thể thao dân tộc truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện tinh thần thượng võ, sự khéo léo và tính cộng đồng của người Mường.

Màn đồng diễn tại Đại hội.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các nội dung: diễu hành biểu dương lực lượng, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia. Điểm nhấn là màn đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của 1.200 cán bộ, hội viên và Nhân dân, tạo không khí sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng sau sáp nhập.

Đại hội TDTT xã Mường Bi lần thứ I năm 2026 góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Hồng Duyên