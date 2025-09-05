Khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Thu Cúc phát triển toàn diện và bền vững

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thu Cúc sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; huy động tối đa các nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, đưa Thu Cúc phát triển toàn diện và bền vững. Qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân.

Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu

Xã Thu Cúc là một trong 2 đơn vị hành chính của tỉnh không thực hiện sắp xếp, giữ nguyên hiện trạng do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định. Việc giữ nguyên xã đã phản ánh tầm quan trọng của vùng đất này trong việc duy trì sự ổn định về hành chính, văn hóa và an ninh quốc phòng.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã đoàn kết, thống nhất; tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và cơ bản hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đến nay, Đảng bộ xã có 28 chi bộ, với tổng số 383 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ mới, Thu Cúc tập trung chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao (cây dược liệu, cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, mít...), góp phần nâng cao đời sống người dân.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Thu Cúc đã quan tâm lãnh, chỉ đạo và tạo nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, luôn tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thay đổi tập quán sản xuất, canh tác, do vậy đời sống của người dân có nhiều đổi thay. “Để có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, gia đình chúng tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã luôn tạo điều kiện về mọi mặt để tôi có động lực phát triển kinh tế từ chăn nuôi, làm ruộng vườn, xay xát...”, anh Sùng A Tếnh, người dân tộc Mông ở Tiểu khu 1 cho hay.

Cùng với đó, xã cũng đã chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện, đường, trường học, trụ sở làm việc được đầu tư sửa chữa, nâng cấp ngày càng khang trang. Đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đến hết năm 2024 đạt trên 70%, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt trên 70%. Công tác phối hợp đền bù, giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án của Nhà nước đầu tư trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được hình thành và phát triển, hiện nay trên địa bàn xã có 3 doanh nghiệp chế biến gỗ, 1 doanh nghiệp xây dựng, nhiều hộ kinh doanh cá thể, gia công, chế biến ván gỗ ép tạo việc làm cho lao động địa phương...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai nghiêm túc. Công tác quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được chú trọng; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tích cực phòng ngừa và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 4.864,5 triệu đồng; tăng 442,5 triệu đồng so với nhiệm kỳ 2015-2020, đạt 110,0%; năm 2025 đạt 3.854 triệu đồng, đạt 384,5% so với chỉ tiêu đề ra.

Tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đã mở ra không gian, dư địa phát triển mới, nhất là khi xã có những thuận lợi về vị trí, địa lý giao thông, giáp ranh với hai tỉnh Sơn La và Lào Cai là nơi giao thương hàng hóa. Kết nối vùng giữa các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc, có cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, nền tảng văn hóa truyền thống phong phú, đậm đà bản sắc nhiều dân tộc đồng bào Mường, Dao, Mông... Đây là điều kiện để xã tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực: Dịch vụ thương mại Logistics, nhà hàng ăn uống, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm dừng chân...

Y tế cơ sở đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở địa bàn.

Với những tiềm năng và lợi thế đó, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thu Cúc đã đề ra các phương hướng, mục tiêu chung như: Phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, thu ngân sách Nhà nước là 22,363 tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư trên địa bàn đạt 667 tỷ đồng. Tỷ lệ chuẩn nghèo theo nghèo đa chiều dưới 8%... Đến năm 2030 xây dựng từ 1 đến 2 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong những năm tới, để tập trung hai thác mọi tiềm năng, lợi thế, đưa Thu Cúc phát triển toàn diện và bền vững, đồng chí Trần Khắc Thăng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, tận dụng các chính sách hỗ trợ từ tỉnh Phú Thọ mới để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đặc biệt nhiệm vụ trọng tâm là tập trung vào 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Khuyến khích phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, thông tin, chuyển đổi số trong nuôi trồng, chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc trưng, có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu xây dựng các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái và tâm linh. Các chương trình chuyển đổi số và cải cách hành chính cũng được triển khai để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng cuộc sống của người dân.

Anh Sùng A Tếnh, người dân tộc Mông ở Tiểu khu 1 ngoài làm ruộng, vườn anh còn đầu tư máy xay xát để phát triển kinh tế gia đình

Với triển vọng và định hướng phát triển của xã trong tương lai, Thu Cúc được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ mới.

Đinh Tú