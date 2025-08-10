Phú Thọ 24h
Khai trương nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc

Ngày 10/8 tại phường Vĩnh Phúc, nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc đã tổ chức khai trương showroom ô tô BYD EV Vĩnh Phúc. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo phường Vĩnh Phúc cùng các đại biểu và khách hàng.

Khai trương nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cùng các đại biểu khởi động chính thức BYD EV Vĩnh Phúc đi vào hoạt động.

Khai trương nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc

Showroom BYD EV Vĩnh Phúc là đại lý chính hãng thuộc hệ thống phân phối toàn quốc của BYD Việt Nam. Được xây dựng theo tiêu chuẩn 4S toàn cầu, BYD EV Vĩnh Phúc sở hữu không gian hiện đại, tích hợp đầy đủ các dịch vụ: Showroom trưng bày xe, khu vực tiếp khách dịch vụ, khu vực khách chờ, phòng vip và khu bảo dưỡng sửa chữa được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.

Khai trương nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam trao chứng nhận nhà phân phối uỷ quyền 4S BYD EV Vĩnh Phúc.

Hệ sinh thái dịch vụ toàn diện tại BYD Vĩnh Phúc cung cấp đầy đủ các dòng xe điện, xe hybrid và xe chạy xăng hiện đại, tích hợp công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị và đường dài tại Việt Nam. Dịch vụ bảo hành - bảo dưỡng- sửa chữa của BYD Vĩnh Phúc áp dụng cho tất cả các hãng xe với chính sách rõ ràng, minh bạch về thời gian và điều kiện bảo hành từ BYD Auto; Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; Sử dụng phụ tùng chính hãng, quy trình đạt chuẩn giúp xe vận hành ổn định, bền bỉ.

Sự hiện diện của BYD EV Vĩnh Phúc góp phần khẳng định cam kết của BYD Việt Nam trong việc phát triển mạng lưới phân phối toàn quốc, thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện tại Việt Nam và cùng cộng đồng hướng đến một tương lai giao thông xanh - sạch - hiệu quả.

Dương Chung


Dương Chung

