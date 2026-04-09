Khám phá hệ tiện ích chuẩn ESG++ tại Imperia Green Paradise – Siêu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp

Imperia Green Paradise đang nổi lên như một biểu tượng mới của mô hình đô thị nghỉ dưỡng tích hợp. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô “khủng” gần 2.870 ha tại Cần Giờ, dự án còn chinh phục giới đầu tư và khách hàng cao cấp nhờ hệ tiện ích chuẩn ESG++ toàn diện, nơi hội tụ tinh hoa của công nghệ, thiên nhiên và trải nghiệm sống thượng lưu.

Imperia Green Paradise - Hệ sinh thái tiện ích chuẩn ESG++ hiếm có

Imperia Green Paradise được quy hoạch theo định hướng ESG++ (Environmental - Social - Governance nâng cao), là một khu đô thị với hệ sinh thái đẳng cấp 5 sao. Tại đây, mọi tiện ích đều hoàn chỉnh, hướng đến mục tiêu nâng tầm chất lượng sống, đồng thời bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Imperia Green Paradise – Biểu tượng của xu hướng sống xanh và bền vững.

Khác với các dự án truyền thống, hệ tiện ích tại Imperia Green Paradise được thiết kế theo triết lý “all-in-one”. Lựa chọn sống tại đây, cư dân sẽ được đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe đến giáo dục, làm việc...

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Imperia Green Paradise chính là tổ hợp tiện ích nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao - chăm sóc sức khỏe quy mô lớn, mang tầm vóc quốc tế:

Biển hồ nước mặn nhân tạo gần 450 ha

Cảng du thuyền quốc tế

Khu resort - khách sạn 5 sao

Quảng trường trung tâm quy mô lớn

Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha, có sức chứa lên tới 5.000 chỗ ngồi

Hai sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế

Hệ thống công viên, đường chạy bộ ven biển

Bệnh viện quốc tế tiêu chuẩn Mỹ

Hệ thống spa, trung tâm wellness, yoga, thiền... giúp tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Winter Wonderland - Khu vui chơi băng tuyết rộng 30.000m2

Khu triển lãm và hội nghị 45.000m2

Sân vận động hiện đại

Những tiện ích sang trọng, hiện đại này không chỉ phục vụ cư dân mà còn thu hút lượng lớn du khách, góp phần gia tăng giá trị khai thác thương mại cho toàn khu đô thị.

Hệ tiện ích xanh và thông minh theo chuẩn ESG++

Điểm khác biệt cốt lõi của Imperia Green Paradise nằm ở hệ tiện ích xanh và thông minh, được phát triển đồng bộ ngay từ giai đoạn quy hoạch:

+ Giao thông xanh nội khu

Toàn bộ hệ thống giao thông ưu tiên xe điện, xe đạp và người đi bộ, hạn chế tối đa khí thải. Đây là xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại trên thế giới.

+ Năng lượng tái tạo

Dự án ứng dụng điện mặt trời, điện gió ngoài khơi, góp phần giảm thiểu phát thải carbon và tối ưu chi phí vận hành lâu dài.

+ Hệ thống quản lý thông minh

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị: chiếu sáng tự động, giám sát an ninh, quản lý năng lượng... mang đến cuộc sống tiện nghi và an toàn.

+ Hạ tầng bền vững

Hệ thống xử lý nước thải, tái chế chất thải, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường... tất cả đều đạt chuẩn quốc tế về phát triển bền vững.

+ Không gian sống hòa quyện “rừng - biển” hiếm có

Một trong những giá trị khác biệt không thể không nhắc đến là hệ sinh thái tự nhiên độc nhất mà Imperia Green Paradise sở hữu. Dự án nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là “liều thuốc xanh” giúp tái tạo năng lượng cho cư dân sau những áp lực của cuộc sống đô thị.

Sự kết hợp giữa rừng và biển tạo nên một môi trường sống trong lành, mát mẻ quanh năm

+ Tiện ích nâng tầm giá trị đầu tư bền vững

Hệ tiện ích đẳng cấp không chỉ mang lại trải nghiệm sống vượt trội mà còn là yếu tố then chốt giúp Imperia Green Paradise gia tăng giá trị theo thời gian. Với định hướng trở thành trung tâm du lịch - kinh tế biển của TP.HCM, dự án sở hữu tiềm năng khai thác lớn:

Thu hút du khách trong và ngoài nước

Phát triển mạnh mẽ dịch vụ nghỉ dưỡng - thương mại

Gia tăng giá trị bất động sản bền vững

Đặc biệt, khi các công trình hạ tầng trọng điểm hoàn thiện, khả năng kết nối đến khu đô thị sẽ ngày càng thuận tiện, tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường.

Với hệ tiện ích chuẩn ESG++ được đầu tư bài bản và đồng bộ, Imperia Green Paradise không chỉ là một nơi để ở, mà còn là điểm đến của phong cách sống đẳng cấp, bền vững và khác biệt. Từ chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao đến hệ thống công nghệ thông minh và không gian sinh thái hiếm có - tất cả đã tạo nên một “thiên đường sống” đúng nghĩa giữa lòng đô thị biển.

Trong tương lai, Imperia Green Paradise hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm giá trị dài hạn và bền vững.

Theo Ngân Hà