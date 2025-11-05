Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026: Chặt chẽ, công bằng, lựa chọn kỹ càng

Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, từ ngày 1/11/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ Công an nhân dân cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã qua vòng sơ tuyển tại xã, phường. Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng NVQS các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ, nhằm bảo đảm công tác tuyển chọn đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Theo dự kiến, năm 2026, 36 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) sẽ gọi 3.041 công dân lên đường nhập ngũ. Để lựa chọn được những thanh niên ưu tú, có đủ phẩm chất, sức khỏe, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngay từ đầu năm, Hội đồng NVQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương, dòng họ và gia đình. Nhờ đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm của thanh niên cùng Nhân dân về nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ động viên các thanh niên trước giờ tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Tính đến ngày 5/11, đã có 5 địa phương trong tổng số 36 xã, phường khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) triển khai công tác khám tuyển gồm: Vĩnh Tường, Lập Thạch, Thổ Tang, Sơn Đông và Hợp Lý. Kết quả bước đầu cho thấy, phần lớn thanh niên có ý thức trách nhiệm cao, sức khỏe bảo đảm yêu cầu.

Tại hầu hết các điểm, ngay từ sáng sớm, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã có mặt đầy đủ tại điểm khám, chấp hành tốt quy định, thể hiện tinh thần hăng hái, sẵn sàng nhập ngũ nếu đủ điều kiện sức khỏe. Nhiều thanh niên dù đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng thu xếp thời gian trở về địa phương tham gia khám tuyển. Các phòng khám chuyên khoa được bố trí khoa học, hợp lý, thuận tiện cho việc khám và đánh giá khách quan từng trường hợp.

Thiếu tá Bùi Đắc Đoàn, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên cho biết: Nhằm thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 diễn ra dân chủ, công bằng, minh bạch và đúng pháp luật, đơn vị đã hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị, huy động quân số, tổ chức điều hành khám tuyển chặt chẽ; bảo đảm việc đưa đón công dân đến khám đúng thời gian, địa điểm, nắm chắc số lượng và chất lượng sức khỏe từng người.

Các thanh niên được kiểm tra toàn diện theo đúng quy định

Quy trình khám tuyển được tổ chức theo nguyên tắc một chiều, khép kín, tạo điều kiện thuận lợi cho người khám. Các phòng khám được trang bị đầy đủ thiết bị y tế cần thiết, bố trí nhân lực hợp lý theo từng chuyên khoa. Các thanh niên được kiểm tra toàn diện: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khám da liễu, mắt, tai - mũi - họng, siêu âm, điện tim... theo quy định. Ở phần khám mắt, các bác sĩ hướng dẫn trực tiếp cách đọc bảng thị lực, chú ý những trường hợp không trung thực hoặc đọc sai quy cách. Khi có nghi ngờ, cán bộ y tế sử dụng máy đo khúc xạ tự động để kiểm tra lại nhằm bảo đảm kết quả chính xác.

Đối với các trường hợp có biểu hiện bất thường về huyết áp, hạch hoặc các bệnh chuyên khoa khác, kết quả sẽ được tạm hoãn để kiểm tra lại sau thời gian nghỉ ngơi, tránh kết luận vội vàng. Trong khâu lấy mẫu xét nghiệm máu, nước tiểu, các địa phương bố trí cán bộ giám sát thường xuyên và đột xuất, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Một số đơn vị còn quy định cán bộ, y bác sĩ không sử dụng điện thoại trong giờ làm việc để tránh mọi tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán.

Song song với công tác khám tuyển, các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền về Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó quy định rõ việc tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về khám sức khỏe NVQS hoặc trốn tránh nghĩa vụ nhập ngũ. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành, góp phần nâng cao ý thức công dân trong thực hiện Luật NVQS.

Công tác khám tuyển đã và đang diễn ra đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Vĩnh Yên, qua sơ tuyển, 36 xã, phường trong khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có 9.504 công dân đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đang được các địa phương trong tỉnh triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng. Từ khâu tuyên truyền, sơ tuyển, đến khám sức khỏe, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật NVQS.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hội đồng NVQS các cấp, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể cùng ý thức tự giác của thanh niên, công tác khám tuyển NVQS năm 2026 tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã và đang đạt được kết quả tích cực, bảo đảm đủ quân số, đúng chất lượng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lê Minh