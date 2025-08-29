Khán giả xếp hàng nhận vé “concert quốc gia”

{title}
Khoảng ba, bốn nghìn khán giả xếp hàng chờ lấy vé tặng của chương trình nghệ thuật “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, sáng 29/8.
Khán giả đa số có mặt từ tối hôm trước, mang theo ghế, đồ ăn, nước uống giữ chỗ. Đường dọc phố Lê Thánh Tông được quây rào để người hâm mộ xếp thành hai hàng, nơi phát vé chia thành năm cổng, phân luồng lối đi riêng. Khán giả nhận số thứ tự, 20 người vào một lượt. Mỗi người từ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân được nhận một vé.
Trước đó, sáng 20/8, hàng nghìn người nhận vé concert Việt Nam trong tôi tại cùng địa điểm.
8h, trời đổ mưa. Nhiều người chuẩn bị ô, áo mưa từ trước. Thời tiết sau đó tạnh ráo, thuận tiện cho việc xếp hàng lấy vé.
Nhóm khán giả đến từ Hà Đông, có mặt lúc 21h. Ban tổ chức thông báo giờ phát vé là 9h nhưng tiến hành sớm hơn khoảng một tiếng rưỡi, do khán giả chờ đợi từ lâu.
Nguyễn Huyền (phải) đi từ Thường Tín, Hà Nội đến địa điểm. Chị cho biết có mặt 20h hôm trước. "Tôi không dám ngủ, không dám đi vệ sinh vì sợ mất chỗ. Tuy nhiên, khi cầm chiếc vé trên tay, tôi thấy sung sướng, xứng đáng", khán giả nói.
Một trong những người đầu tiên được vào nhận vé. Anh cho biết đến xếp hàng từ 17h ngày 28/8.
Ban tổ chức không thông báo số lượng vé sẽ phát. Chương trình mang tên 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, diễn ra tối 1/9 ở Sân vận động Mỹ Đình, dự kiến có 30.000 khán giả.
Show quy tụ các nghệ sĩ như Thanh Lam, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đăng Dương. Chương trình được quảng bá là “concert quốc gia đặc biệt”, được mong chờ do là sự kiện âm nhạc lớn cuối cùng trước ngày 2/9.
Nguồn vnexpress.net
