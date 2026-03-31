Khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 khép lại với nhiều dấu ấn, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn ngành Giáo dục.

Học sinh Vũ Tuấn Minh, lớp 11A1 - Trường THPT Yên Lập là một trong hai thủ khoa môn Vật lí tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Kỳ thi năm nay thu hút 153 đơn vị đăng ký dự thi, gồm 116 trường THPT công lập, 13 trường tư thục và 24 trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục nghề nghiệp - GDTX. Tổng số 6.189 học sinh tham gia ở 12 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp. Kỳ thi được tổ chức tại 13 điểm thi, với công tác chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Các khâu ra đề, coi thi, chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm an toàn, khách quan và công bằng, tạo niềm tin cho giáo viên, học sinh và xã hội. Kết quả, toàn tỉnh có 3.854 học sinh đoạt giải, trong đó có 282 giải Nhất, 884 giải Nhì, 1.182 giải Ba và 1.506 giải Khuyến khích. Tỷ lệ học sinh đoạt giải ở khối trường không chuyên dao động khoảng 60% ở hầu hết các môn thi, cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tại các nhà trường. Trong khi đó, các trường THPT chuyên tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với tỷ lệ học sinh đoạt giải trung bình trên 80%, nhiều môn đạt tỷ lệ rất cao. Đặc biệt, môn Tiếng Anh ở khối chuyên có 100% thí sinh dự thi đoạt giải, khẳng định chất lượng đào tạo vượt trội và định hướng đúng trong công tác bồi dưỡng.

Xét theo đơn vị dự thi, 137/153 đơn vị có học sinh đoạt giải, chiếm gần 90%. Nhiều trường có thành tích nổi bật cả về số lượng và chất lượng giải như THPT Chuyên Vĩnh Phúc, THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Lê Xoay... Trong đó, một số đơn vị đạt số lượng giải Nhất ấn tượng, tiêu biểu là Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Khối trường tư thục và các trung tâm GDTX cũng ghi nhận sự tham gia tích cực. Cả 13 trường tư thục đều có học sinh đoạt giải với tổng số 41 giải; một số trung tâm GDTX đạt kết quả đáng khích lệ. Điều này cho thấy phong trào học sinh giỏi ngày càng được mở rộng, không chỉ tập trung ở các trường công lập hay trường chuyên. Đáng chú ý, có những đơn vị đạt tỷ lệ học sinh đoạt giải 100%, phản ánh hiệu quả của công tác tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển. Tuy nhiên, kết quả kỳ thi cũng cho thấy sự chênh lệch nhất định giữa các khu vực, giữa đô thị và miền núi, giữa các loại hình trường.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm khách quan, công bằng và an toàn tuyệt đối. Kết quả đạt được phản ánh trung thực chất lượng dạy và học, cũng như công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của các nhà trường. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức bồi dưỡng, tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng đội tuyển. Các trường THPT chuyên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt; nhiều trường không chuyên có bước tiến rõ rệt, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các đơn vị.

Thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên; đồng thời quan tâm phát triển các môn còn ít thí sinh tham gia. Mục tiêu là từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đồng thời bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền và loại hình trường.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những học sinh xuất sắc, mà còn là thước đo quan trọng để ngành Giáo dục đánh giá thực trạng, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp. Những kết quả đạt được tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời gian tới.

Hạnh Thúy