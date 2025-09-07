Xã hội
Khánh thành công trình thanh niên “Bể bơi nhân tạo trên sông”

Đoàn xã Tân Mai phối hợp cùng với Công ty TNHH Phú Thịnh Topas Travel khánh thành Công trình Thanh niên “Bể bơi nhân tạo trên sông” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Tân Mai.

Công trình thanh niên “Bể bơi nhân tạo” được thực hiện với các hạng mục: khung sắt, lưới bảo vệ, phi phao, diện tích 125m2... với sự tài trợ của công ty TNHH Phú Thịnh Topas Travel, nguồn xã hội hoá của trường Phổ thông DTBT TH&THCS Tân Mai với tổng trị giá 55 triệu đồng.

Khánh thành công trình thanh niên “Bể bơi nhân tạo trên sông”

Đoàn xã Tân Mai phối hợp cùng với Công ty TNHH Phú Thịnh Topas Travel khánh thành Công trình Thanh niên “Bể bơi nhân tạo trên sông” tại Trường Phổ thông DTBT TH&THCS Tân Mai

Bể bơi nhân tạo trên sông đưa vào sử dụng không những giúp trang bị cho các em thanh thiếu niên có những kỹ năng sinh tồn cần thiết trong trường hợp đuối nước; mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc đào tạo kỹ năng bơi lội cho trẻ em; tạo sự lan tỏa lớn trong các tổ chức và tầng lớp nhân dân, góp phần cho thanh thiếu nhi xã nhà có thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích đáp ứng nhu cầu giảng dạy bơi phổ thông, qua đó trang bị kỹ năng bơi và chống tai nạn đuối nước cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Khánh thành công trình thanh niên “Bể bơi nhân tạo trên sông”

Bể bơi nhân tạo trên sông là công trình thiết thực đáp ứng nhu cầu giảng dạy bơi phổ thông

