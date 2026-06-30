Khánh thành Nhà máy chế biến nông sản Tiến Ngân và xuất khẩu container hàng hóa đầu tiên

Ngày 30/6, tại phường Thống Nhất, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy chế biến nông sản Tiến Ngân và lễ xuất khẩu container hàng hóa đầu tiên.

Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; đại diện chính quyền địa phương; các đơn vị, HTX liên quan và đối tác nước ngoài.

Tại buổi lễ, Công ty Tiến Ngân đã ký hợp tác chiến lược với đối tác Hàn Quốc.

Nhà máy chế biến nông sản Tiến Ngân được đầu tư hệ thống sơ chế, chế biến và bảo quản hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn của nhiều thị trường nhập khẩu. Việc nhà máy đi vào hoạt động và xuất khẩu container hàng hóa đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp, góp phần hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Cắt băng khánh thành nhà máy.

Sau 10 năm hình thành và phát triển, từ một cơ sở nhỏ hoạt động với vai trò nhà thầu từ năm 2017, đến nay, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân có 200 nhân sự, cung ứng hơn 13.000 tấn nông sản và thủy sản ra thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng công ty Tiến Ngân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao việc doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến nông sản hiện đại, góp phần nâng cao giá trị nông sản, đa dạng hóa sản phẩm chế biến và từng bước đưa nông sản Phú Thọ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng chí ghi nhận sự chủ động của doanh nghiệp trong đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu liên kết, phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn xuất khẩu và mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác Hàn Quốc. Đồng thời, đề nghị công ty mở rộng liên kết với người dân và các HTX, tiếp tục đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp để phát triển vùng nguyên liệu tập trung, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn; hỗ trợ cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất của công ty Tiến Ngân.

Đại diện Công ty Tiến Ngân cho biết, trong 3-5 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục đưa nông sản Việt vươn xa, mở rộng xuất khẩu sang thị trường Nga và Đông Âu. Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hỗ trợ người nông dân số hóa nhật ký sản xuất trên điện thoại thông minh, xây dựng quy trình sản xuất sạch, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Những thùng hàng xoài cấp đông đầu tiên trong năm 2026 được xuất sang thị trường Hàn Quốc. Thực hiện nghi thức xuất khẩu container hàng xoài cấp đông đầu tiên trong năm 2026 sang thị trường Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cắt băng khánh thành nhà máy, chứng kiến lễ ký kết hợp tác chiến lược, tham quan dây chuyền sản xuất và thực hiện nghi thức xuất khẩu container hàng xoài cấp đông đầu tiên trong năm 2026 sang thị trường Hàn Quốc.

Hồng Duyên