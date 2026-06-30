Tăng cường xử lý khiếm khuyết thiết bị, nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện 110kV

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, phụ tải điện liên tục tăng cao, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện 110kV.

Trong đó, công tác kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện an toàn, liên tục cho Nhân dân trên địa bàn. Đơn vị đã triển đồng bộ công tác vệ sinh, kiểm tra và xử lý khiếm khuyết thiết bị tại Trạm biến áp 110kV Việt Trì (E4.1) theo kế hoạch quản lý kỹ thuật.

Công tác chuẩn bị thay lèo phía 110kV MBA T3 trạm Việt Trì E4.1.

Máy biến áp là thiết bị quan trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện, đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định. Qua quá trình vận hành lâu dài dưới tác động của điều kiện môi trường, nhiệt độ và phụ tải, các vị trí tiếp xúc điện có thể phát sinh hiện tượng ôxy hóa hoặc suy giảm chất lượng tiếp xúc, tiềm ẩn nguy cơ phát nhiệt cục bộ, ảnh hưởng đến độ tin cậy vận hành của thiết bị. Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ trên, nhân viên vận hành đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các điểm tiếp xúc của MBA T3, đánh giá hiện trạng thiết bị, đồng thời thực hiện vệ sinh toàn bộ bề mặt cách điện, đầu nối và các chi tiết liên quan. Công tác vệ sinh không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, hơi ẩm tích tụ mà còn góp phần nâng cao khả năng cách điện, hạn chế nguy cơ phóng điện bề mặt trong điều kiện thời tiết nắng nóng và độ ẩm thay đổi thất thường.Song song với đó, đơn vị đã triển khai thay thế lèo phía 110kV và lắp đặt chuỗi sứ lèo DCL 333-3. Đây là hạng mục kỹ thuật quan trọng nhằm khắc phục các tồn tại phát sinh trong quá trình vận hành, đảm bảo khả năng chịu lực cơ học, tăng cường độ an toàn cách điện và nâng cao độ tin cậy của thiết bị trên lưới điện cao áp. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, những người nhân viên vẫn miệt mài bám hiện trường, tập trung thực hiện từng công đoạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư, cô lập thiết bị, kiểm tra an toàn đến thi công đều được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cũng như tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

Ông Vũ Tiến Dũng – Phó Giám đốc Xí nghiệp cho biết, việc chủ động phát hiện và xử lý sớm các khiếm khuyết trên thiết bị giúp hạn chế tối đa nguy cơ sự cố, giảm tổn thất điện năng, kéo dài tuổi thọ thiết bị và nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện. Đây là một trong những giải pháp quan trọng mà Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ đang tập trung thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa nắng nóng năm 2026.

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, thời gian tới, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, theo dõi tình trạng vận hành thiết bị, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong quản lý vận hành, kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường trên lưới điện. Qua đó, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lưu Quang Đạo

(Xí nghiệp Lưới điện cao thế Phú Thọ)