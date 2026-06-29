Bước chuyển mình ấn tượng ở Hoàng An

Vượt qua những áp lực ban đầu của bộ máy mới sau sáp nhập, xã Hoàng An đã khơi dậy nguồn nội lực, tạo bước chuyển mình đầy ấn tượng. Đây là minh chứng sinh động cho thấy, khi ý Đảng - lòng dân quyện hòa, người đứng đầu quyết liệt và hệ thống chính trị quyết tâm cao, nghị quyết của Đảng sẽ sớm bám rễ, đơm hoa kết trái, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát triển vùng chuyên canh rau màu (dưa chuột, bầu, mướp đắng...) giúp nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân xã Hoàng An.

Việc sáp nhập 3 xã Hoàng Lâu, Hoàng Đan và An Hòa đã mang lại cho Hoàng An không gian phát triển mới với diện tích hơn 20 km2 và trên 26.000 nhân khẩu. Quy mô địa giới và nhân khẩu vượt trội chính là dư địa chiến lược để địa phương khơi thông các nguồn lực, bứt phá kinh tế - xã hội và tăng tốc thu hút đầu tư. Tầm nhìn đó được cụ thể hóa rõ nét ngay tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I với quyết tâm chính trị rất cao qua 16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, xã Hoàng An đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm trên 4%, đạt khoảng 650 tỷ đồng vào năm 2030; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm, hướng tới mốc 1.600 tỷ đồng. Đi đôi với tiềm lực tài chính, mục tiêu phát triển doanh nghiệp cũng được định hướng rõ ràng, phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có khoảng 186 doanh nghiệp và 10 cơ sở kinh doanh cá thể chuyển đổi thành công sang mô hình doanh nghiệp; hằng năm có trên 95% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có từ 7 - 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trao đổi về lộ trình hiện thực hóa các mục tiêu này, đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng An nhấn mạnh: Với quyết tâm “phá thế thuần nông”, lấy công nghiệp - dịch vụ làm mũi nhọn tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đảng ủy xã đã chủ động đi trước một bước bằng việc ban hành đồng bộ các nghị quyết chuyên đề về kinh tế, quản lý đất đai, y tế và bảo đảm an ninh trật tự. Xác định văn bản chỉ là lý thuyết nếu thiếu cơ chế vận hành, Đảng uỷ xã Hoàng An tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhưng giữ vững nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Đặc biệt, địa phương áp dụng nghiêm túc và triệt để nguyên tắc làm việc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Việc cá nhân hóa trách nhiệm đã giúp phát huy tối đa vai trò tiên phong của người đứng đầu, thắt chặt quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và chấm dứt triệt để tình trạng đùn đẩy, chậm trễ công việc.

Song song với siết chặt kỷ cương bộ máy, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để Nhân dân nắm chắc chủ trương, minh bạch thông tin và hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình. Từ sự đồng thuận ấy, người dân đã chủ động vào cuộc, tự nguyện đóng vai trò chủ thể trong mọi phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực tế, lợi thế quỹ đất lớn sau sáp nhập đã được địa phưng khai thác hiệu quả thông qua tái cơ cấu ngành, tổ chức sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay, Hoàng An đã hình thành các vùng chuyên canh nông sản, rau màu chất lượng cao, đồng thời phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp xa khu dân cư. Về phát triển công nghiệp, Hoàng An tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch đón các dự án lớn. Các công trình giao thông huyết mạch, đối ngoại như Đường tỉnh 305, ĐH 24C và hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu được xã quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ nhanh vướng mắc mặt bằng, mở ra không gian kinh tế mới và biến xã thành mắt xích giao thương quan trọng của khu vực.

Những bước đi bài bản và quyết liệt đã mang lại quả ngọt đầu tiên đầy ấn tượng. Kết thúc năm 2025, xã Hoàng An ghi nhận tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt hơn 10%. Thu ngân sách nhà nước bứt phá mạnh mẽ khi cán mốc 717 tỷ đồng, bằng 268% dự toán giao. Kinh tế phát triển đã nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân với thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,23%.

Song hành với bức tranh kinh tế, diện mạo nông thôn và môi trường văn hóa xã hội tại Hoàng An cũng chuyển biến tích cực. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu; công tác y tế và bảo vệ sức khỏe trẻ em được bảo đảm vững chắc. Những kết quả toàn diện này khẳng định, sức mạnh đoàn kết, tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới của Đảng bộ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công, tạo sự ổn định vững chắc cho địa phương sau sáp nhập.

Với nền tảng vững chắc đã xây dựng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoàng An đang đồng lòng giữ vững tinh thần đổi mới, mang theo khát vọng vươn mình mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng quê hương trở thành một hình mẫu phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

Trần Tỉnh