Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch

Sáng 27/8, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã tổ chức khánh thành và trao tặng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch, xã Lập Thạch.

Dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Bế Hải Triều - Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình - Phó Chính ủy Quân đoàn 12; Lê Quang Nghiệp - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch được xây dựng bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng; nguồn đóng góp của Nhân dân và các nhà hảo tâm; nguồn tiền tiết kiệm từ những ngày công của bộ đội và Nhân dân với tổng số 3.500 ngày công. Sau gần 4 tháng thi công nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch đã hoàn thành với diện tích sử dụng 245m2, 450m2 sân vườn cùng nhiều trang thiết bị phục vụ việc hội họp, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của Nhân dân. Đây là món quà ý nghĩa thắm tình đoàn kết quân dân mà Sư đoàn 312 tặng Nhân dân thôn Xuân Trạch nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Bế Hải Triều tặng thiết bị phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình tặng thiết bị phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Lãnh đạo xã Lập Thạch tặng thiết bị phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị, Quân đoàn 12, Sư đoàn 312, xã Lập Thạch cũng đã tặng nhiều phần quà phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Trần Tỉnh