Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch

Sáng 27/8, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã tổ chức khánh thành và trao tặng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch, xã Lập Thạch.

Dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Bế Hải Triều - Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình - Phó Chính ủy Quân đoàn 12; Lê Quang Nghiệp - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch.

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch được xây dựng bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng; nguồn đóng góp của Nhân dân và các nhà hảo tâm; nguồn tiền tiết kiệm từ những ngày công của bộ đội và Nhân dân với tổng số 3.500 ngày công. Sau gần 4 tháng thi công nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch đã hoàn thành với diện tích sử dụng 245m2, 450m2 sân vườn cùng nhiều trang thiết bị phục vụ việc hội họp, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của Nhân dân. Đây là món quà ý nghĩa thắm tình đoàn kết quân dân mà Sư đoàn 312 tặng Nhân dân thôn Xuân Trạch nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch

Thiếu tướng Bế Hải Triều tặng thiết bị phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tình tặng thiết bị phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch

Lãnh đạo xã Lập Thạch tặng thiết bị phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Nhân dịp này, Tổng cục Chính trị, Quân đoàn 12, Sư đoàn 312, xã Lập Thạch cũng đã tặng nhiều phần quà phục vụ hoạt động của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Trạch.

Trần Tỉnh


Trần Tỉnh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng sinh hoạt cộng đồng Khánh thành HĐND Nhân dân Cách mạng tháng tám Văn hóa văn nghệ Quốc khánh 2/9 Chính trị Bộ quốc phòng Phục vụ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗi lo trượt sạt ở Tân Mai

Nỗi lo trượt sạt ở Tân Mai
2025-08-27 11:49:00

baophutho.vn Nằm ở vùng sâu, vùng xa với địa hình chủ yếu là đồi núi và ven hồ, xã Tân Mai từ lâu đã trở thành “điểm nóng” về nguy cơ sạt lở. Cứ mỗi mùa mưa...

Nhọc nhằn cuộc sống ở bản Đăm

Nhọc nhằn cuộc sống ở bản Đăm
2025-08-27 09:34:00

baophutho.vn Sau hơn 3 giờ đồng hồ vượt tuyến đường đèo dốc quanh co, nhiều đoạn cua tay áo gập ghềnh, chúng tôi có mặt ở bản Đăm- xã Đức Nhàn, một trong...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long